Neue Repsol-Honda-Ära im Schatten von Marc Márquez

So geht das Repsol-Honda-Werksteam in die MotoGP-Saison 2024

Nach vielen Jahren veränderte das Repsol-Honda-Werksteam für die MotoGP-Saison 2024 mit Joan Mir und Luca Marini seinen Auftritt. Trotz seines Abschieds war Marc Márquez bei der HRC-Teamvorstellung noch immer Thema.

Von 2013 bis 2023 prägte Marc Márquez die Geschichte von Repsol Honda in der Königsklasse mit sechs MotoGP-Titeln, 59 GP-Siegen, 101 Podestplätzen und 64 Pole-Positions maßgeblich mit. Nach der Verletzungsmisere und mühsamen Jahren auf einer strauchelnden RC213V verabschiedete sich der bald 31-jährige Spanier am Ende der Saison 2023 frühzeitig von der Honda Racing Corporation und wagte stattdessen im privaten Ducati-Kundenteam von Gresini Racing auf einer GP23 aus der Vorsaison einen Neuanfang.

Sein letztjähriger Teamkollege Joan Mir und sein Nachfolger Luca Marini zeigten sich am Dienstag in Madrid erstmals im stark erneuerten Repsol-Honda-Look – auch hier spielt der Abgang von Superstar Márquez eine Rolle, weil Repsol daraufhin die wirtschaftlichen Bedingungen der seit 30 Saisons währenden Zusammenarbeit nachverhandelte – und mussten sich gleichzeitig einmal mehr den Fragen nach dem langjährigen Honda-Aushängeschild stellen.

«Die Wahrheit ist, dass ich das ganze Jahr nicht an Marc gedacht habe. Das ist mehr etwas, worüber Leute von außen reden», gab sich Mir dabei betont gelassen. «Das Hauptziel sollte hier sein, auf dem höchsten Level zu kämpfen, ganz unabhängig von den Fahrern, die in den vergangenen Jahren in diesem Team waren. Mit oder ohne Marc müssen wir kämpfen, das ist alles.»

«Ich stimme Joan zu», pflichtete ihm Marini bei. «Marc hat mit Honda Geschichte geschrieben, er hat großartige Dinge geleistet – und das will ich auch machen. Mir ist vollkommen bewusst, welche Arbeit ich dafür leisten muss, und ich bin voll darauf konzentriert. Für Honda hat jetzt eine neue Ära begonnen.»

Der bisher letzte Repsol-Honda-Sieg – durch Marc Márquez – datiert auf den 24. Oktober 2021 (Alex Rins gewann den Texas-GP 2023 auf der LCR-Honda).

Wann wird es den ersten Sieg für das neue Werks-Duo geben? «Ich wünschte, ich wüsste das», erwiderte Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig. «Wir müssen realistisch sein, wir kommen aus seiner schwachen Position, in den vergangenen Jahren waren wir aus vielerlei Gründen nicht sehr gut. Jetzt haben wir gesehen, dass wir die Basis gelegt haben, um mit der Aufholjagd zu beginnen. Wir hoffen wirklich, dass wir den Rückstand in der ersten Saisonhälfte verringern können. Es wäre großartig, wenn Joan und Luca noch vor der Sommerpause um das Podest kämpfen könnten.»

Wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren sei das Ziel, dass Repsol Honda und das neue Fahrerduo für 2024 teilen. «Darauf arbeiten wir hin und darauf sind wir fokussiert», bekräftigte Puig.

Nicht zuletzt Marc Márquez selbst ließ eine Hintertür für eine Rückkehr zu HRC offen, indem er mehrfach betonte, er hoffe, die Wege könnten sich in Zukunft erneut mit seiner langjährigen Familie kreuzen. Auf die direkte Nachfrage eines spanischen Kollegen in Madrid, ob der sechsfache MotoGP-Champion 2025 zurückkehren werde, falls die RC213V sich als konkurrenzfähig erweise, antwortete Puig ohne Umschweife: «Ich werde es auch sehr direkt sagen, ich weiß es nicht.»

Die Erfolge von Repsol Honda in der «premier class» (seit 1995)

15 Weltmeistertitel:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999



183 GP-Siege:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1



455 Podestplätze:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 101

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 2