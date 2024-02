Katar-Test: Bagnaia top, Sturz und P4 für Márquez

Pecco Bagnaia: Schnellster in der MotoGP-Vorsaison 2024

Der letzte MotoGP-Test vor dem WM-Auftakt in zweieinhalb Wochen ging mit zwei Ducati-Werksfahrern an der Spitze zu Ende. Die europäischen Werke belegten die ersten 13 Plätze.

In der letzten Teststunde der Vorsaison 2024 fabrizierte Marc Márquez in Kurve 4 seinen ersten Sturz auf der Gresini-Ducati, zuvor hatte er sich Platz 4 (+ 0,383 sec) gesichert. Aprilia-Routinier Aleix Espargaró und die beiden Honda-Piloten Joan Mir und Johann Zarco verzeichneten ebenfalls noch Ausrutscher, alle blieben dabei unverletzt.

An der Spitze der Zeitenliste hielt sich Francesco «Pecco» Bagnaia mit einer bemerkenswerten 1:50,952 min. Im Vergleich dazu war der All-Time-Lap-Record von Luca Marini aus dem vergangenen November (noch auf Ducati) eine 1:51,762 min.

Peccos Ducati-Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini kam als Zweiter bis auf 0,120 sec an die Fabelzeit des zweifachen MotoGP-Weltmeisters heran. Aleix Espargaró führte als Dritter die gut aufgestellte Aprilia-Truppe mit Raúl Fernández und Maverick Viñales auf den Plätzen 5 und 6 an. Miguel Oliveira verbesserte sich auf der RS-GP24 am Dienstag immerhin auf Rang 12.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder schob sich in den letzten Minuten noch auf Rang 9, GASGAS-Tech3-Rookie Pedro Acosta landete als 15. einen Platz hinter Yamaha-Star Fabio Quartararo. Das Honda-Quartett mit Zarco, Nakagami, Mir und Marini nahm die Plätze 17 bis 20 ein.

Wie sehr diese Testzeiten tatsächlich aussagen, wird sich von 8. bis 10. März beim ersten Grand Prix der Saison im Flutlicht von Lusail herausstellen.

MotoGP-Test in Katar, Endstand (19. und 20. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. 24. Savadori, Aprilia, + 10,448