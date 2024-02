Sky: MotoGP-Auftakt 2024 im kostenlosen Livestream 23.02.2024 - 18:35 Von Nora Lantschner

© motogp.com Aus Katar gibt es die Live-Action zumindest am Renntag auch in Deutschland noch gratis

In Deutschland ist die MotoGP-WM ab dieser Saison nur noch im Pay-TV auf Sky Sport zu sehen, zumindest den WM-Auftakt in Katar in zwei Wochen bietet der Bezahlsender auch im kostenlosen Livestream an.