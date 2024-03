Franco Morbidelli (Pramac Ducati): Freigabe für Doha

Lange Zeit war unklar, ob der frisch bei Prima Pramac Racing angedockte Franco Morbidelli den Saisonauftakt beim Grand Prix in Katar bestreiten kann. Jetzt gaben seine Ärzte grünes Licht.

Franco Morbidelli wird beim Saisonauftakt an den Start gehen können. Am heutigen Mittwoch verkündete Prima Pramac Racing, dass der Italiener von den behandelnden Ärzten in Italien die Freigabe für den ersten MotoGP-Lauf des Jahres erhalten hat. Zwar muss sich der Italiener am Donnerstag nochmals dem medizinischen Team in Losail vorstellen, die Freigabe vor Ort ist aber nur eine Formsache.

Franco Morbidelli zeigte sich erlöst: «Ich bin sehr froh, die Freigabe der Ärzte bekommen zu haben. Ich sehne mich auf das Motorrad und zu der Dynamik eines Rennwochenendes zurückzukehren. Sehr freue ich mich auch nun mit dem Team zu arbeiten und alle Leute dort richtig kennenzulernen. Für mich bedeutet diese Saison einen wichtigen Schritt meiner Karriere und ich bin glücklich, an den Start gehen zu können. Ich bedanke mich für die sehr gute medizinische Unterstützung, die es ermöglicht hat, beim Auftakt dabei zu sein. Auch mein Team hat sich sehr für mich eingesetzt. Vielen Dank!»

Vor fünf Wochen ging der Vizeweltmeister von 2020 in Portimao auf einem Serien-Superbike heftig Boden. Der 29-Jährige kam zwar ohne Frakturen davon, doch alleine der Umstand, dass Morbidelli an Ort und Stelle bewusstlos war, machte umfassende Untersuchungen und eine solide Erholung unumgänglich. In weniger als 48 Stunden wird die Nummer 21 wieder auf der Strecke sein.