Überraschung: Alex Márquez Schnellster im Training

Alex Márquez sorgte für eine Überraschung als er sich beim letzten Abdrücken die beste Ausgangslage vor dem Quali sicherte. Jorge Martin wird Zweiter. Weltmeister Bagnaia Sechster.

Nach dem der gestrige Tag vom Wetter sabotiert wurde und in Folge kein offizielles Zeittraining stattfinden konnte, müssen sich die Fahrer der MotoGP-Klasse heute einem Speed-Marathon aussetzen. Die Ausscheidung fürs Q2, die Qualifikationen und das Sprintrennen finden innerhalb von fünf Stunden statt.

Begonnen hatte die 45-minütige Sitzung um 13.45 Uhr Ortszeit. Um 13.50 stand Maverick Vinales mit einem Motorschaden wieder in der Box.

Das Kommando bei der Zeitenjagd übernahm zunächst nicht unerwartet ein aggressiver Jorge Martin. Nach einer Viertelstunde setzte sich wieder Pedro Acosta in Szene. Der 19-Jährige gin in Führung und einer Runde später zu Boden. Nach einer kurzen Zeit in der Box, konnte Acosta das Training 15 Minuten unversehrt wieder aufnehmen.

Zu diesem Zeitpunkt war Aprilia die beherrschende Marke auf der Piste. Trackhouse-Pilot Olivera lag an der Spitze, Raul Fernandez auf P3. Als Fünfter hatte zu diesem Zeitpunkt auch Top Gun-Vinales wieder zurückgefunden.

Wie erwartet entwickelten sich finalen Minuten, heute bei wolkenlosem Himmel, zu einem Match nach allen Regeln der MotoGP Kunst. Als es richtig ernst wurde übernahmen die Ducatis wieder das Kommando.

Mit Martin, Marquez und den beiden Ducati Lenovo-Männern Bagnaia und Bastianini hielt ein Desmosedici-Quartett die Spitze. Alex Marquez saß als Zehnter auf dem heißen Schleudersitz. Sein Rückstand auf den Führenden Jorge Martin 0,7 sec. Der hatte zu dem Zeitpunkt mit einer 1:51,252 den «All Time Lap Record» um eine halbe Sekunde unterboten.

Fünf Minuten vor Schluss machten sich alle 22 Piloten zum Tusch auf die Piste.

Den ersten Schutz setzte Espargaro. Er verbesserte sich von 11 auf 2. Danach nur rote Sektorzeiten. Erst schiesst der Weltmeister auf den ersten Platz, dann folgt Jorge Martin und aus dem Nichts holt sich Alex Márquez nach einer unfassbaren Runde die schnellste Zeit. Ach VR46-Fahrer Di Giannantonio kommt als Dritter weit nach vorne. Pecco Bagnaia fällt auf P4 ab, liegt aber nur 0,13 sec. hinter Márquez.

Maverick ist die beste Aprilia als Fünfter. Hinter ihm, fast schon wenig überraschend ein unbekümmerter Pedro Acosta.

Brad Binder, zwischenzeitlich ebenfalls sehr stark unterwegs schafft als Zehnter geraden noch den direkten Einzug ins Q2.

Den verpassen mit P 11 und 12 die beiden Trackhouse-Aprilia Reiter Fernandez und Oliveira knapp.

Sehr enttäuschend verlief das wichtige Training für die Kämpfer der japanischen Werke. Fabio Quartararo hält als 14. die Yamaha-Flagge hoch. Die beste Honda steuert erneut Johann Zarco. Als 16. ist das Ergebnis aber genauso enttäuschen wie Ränge 17, 20 und 22 der Herren Mir, Nakagami und Marini.

Die ersten zehn Piloten trennen vor der dem Q1 weniger als 0,4 sec.