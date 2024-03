Jorge Martin (Pramac Racing/P1): Alles für Kurve 1

Der verdiente Sieger des ersten Rennens der MotoGP-Saison freut sich über den perfekten Auftakt – ist sicher aber auch sicher, dass der Sieg kein Garant für weitere Erfolge. Die Konkurrenz ist stark

Der Vizeweltmeister war sichtlich erleichtert im Treffen mit den Medien – nachdem er seinem Ruf als Sprintkönig auch beim Saisonstart mehr als gerecht wurde.

«Ohne Frage, ich bin natürlich happy. Schon die Quali war super und mit dem neuen Rekord und ich habe ich mich extrem wohlgefühlt. Mit dem Sieg im Sprint in die Rennen zu gehen, das tut gut. Ich denke aber, wir müssen noch arbeiten. Denn meiner Meinung nach haben Brad und Aleix haben am Ende noch etwas mehr Speed – und darum müssen wir uns kümmern. Ich denke auch, wenn ich nicht von Beginn an geführt hätte, diesen Lauf hätte ich nicht gewonnen. Überholen wäre bei diesem Speed nicht möglich gewesen, also habe ich absolut alles gegeben, um als Erster einzubiegen.»

Keine Probleme hatte der Sieger auch mit den Reifen: «Die Reifen waren heute wirklich sehr gut. Ab der zweiten Runde haben sie einen ganz wenig verloren, danach blieb alles konstant. Sicher ist aber auch, dass es morgen für mich, aber auch für alle anderen richtig hart wird.»