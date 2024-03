MotoGP: Großer Topspeed-Cocktail in Losail

Im ersten Rennen der Saison siegte eine Ducati vor KTM und Aprilia. Das Ergebnis war eine Fortführung der Überlegenheit der europäischen Hersteller. Die Speed-Rangliste sagt aber auch: Power ist nicht alles.

Legt man die Listen von Rennergebnis und Topspeed (Die Werte stammen aus dem für offiziellen «Practice» vor den Qualifikationen. Hier waren die Piloten mit einer ähnlichen Konfiguration und Spritmengen wie im Sprint unterwegs) nebeneinander lassen sich spannende Aussagen treffen:

Der V-Motor aus Mattighofen ist der Chef. Brad Brad Binder ist auf der 1068 m langen Geraden gut 2 km/h schneller als die zweitschnellste MotoGP-Maschine. Pedro Acosta bestätigt als Dritter die Power der RC16.

Yamaha ist zumindest bei der maximalen Geschwindigkeit konkurrenzfähig. Fabio Quartararo knackt mit Binder und Acosta als einziger die magische Marke von 350 km/h.

Im Fokus der km/h ist Honda der führende Hersteller!

Luca Marini, letzter im Quali und auch im Sprint chancenlos, taucht noch vor der ersten Ducati an der vierten Stelle auf. Die weiteren HRC-Maschinen folgen in den Top Ten. Mit 2,3 km/h differieren die Maschinen mit dem Flügel am Tank zudem am wenigsten.

Ducati ist gut dabei, aber alles andere als dominant. Auch hier sind die Unterschiede zwischen den Piloten und Spezifikationen nicht groß. So liegt Marc Márquez auf der »alten» Desmosedici minimal vor den offiziellen 2024er Ducatis von Bagnaia und Bastianini. Die beiden Ducati Lenovo-Reiter sind am Ende der Zielgeraden in Losail aufs Zehntel-km/h gleich schnell. Die Tatsache, dass Franky Morbidelli auf Ergebnis- und Speedliste ganz hinten steht, der Prima Pramac-Pilot verliert gemeinsam mit Alex Rins ganze 10 km/h auf Spitzenreiter Binder, ist nicht unbedingt dem Motorrad zuzuordnen.

Ist es Zufall, dass sie beiden Fahrer mit der angeschlagendsten Physis ganz hinten sind? Eher nicht, denn nur wer in bester Verfassung und mit voller körperlicher «Vorspannung» aus dem langgezogenen Rechts-Radius auf die Zielgerade beschleunigt, trägt das Tempo die ganze Gerade herunter.

Und Aprilia? Bei guter Performance aller Piloten der RS-GP im Bezug auf die Rundenzeiten, beim Topspeed gibt es 2024er noch Bedarf. Am auffälligsten ist das bei Aleix Espargaro. Top im Sprint, steht die Werks-Aprilia an drittletzter Position wenn es um km/h geht. Auch die anderen Aprilianer sind im hinteren Feld.

So interessant die Auswertung der Topspeed-Rangliste ist – noch gibt es dafür keine Weltmeisterschaftspunkte. Honda hätte derzeit jedenfalls prima Aussichten auf den Gewinn des „Manufacturers Topspeed Title 2024”.

MotoGP Practice Topspeed

1: 33 Brad BINDER KTM 352,9 km/h

2: 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 350,6 km/h

3: 31 Pedro ACOSTA GASGAS 350,6 km/h

4: 10 Luca MARINI Honda 349,5 km/h

5: 89 Jorge MARTIN Ducati 349,5 km/h

5: 5 Johann ZARCO Honda 348,3 km/h

7: 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 348,3 km/h

8: 49 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati 348,3 km/h

9: 12 Maverick VIÑALES Aprilia 347,2 km/h

10: 36 Joan MIR Honda 347,2 km/h

11: 72 Marco BEZZECCHI Ducati 347,2 km/h

12: 73 Alex MARQUEZ Ducati 347,2 km/h

13: 93 Marc MARQUEZ Ducati 347,2 km/h

14: 1 Francesco BAGNAIA Ducati 346,1 km/h

15: 23 Enea BASTIANINI Ducati 346,1 km/h

16: 43 Jack MILLER KTM 346,1 km/h

17: 88 Miguel OLIVEIRA Aprilia 345,0 km/h

18: 25 Raul FERNANDEZ Aprilia 345,0 km/h

19: 37 Augusto FERNANDEZ GASGAS 345,0 km/h

20: 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 343,9 km/h

21: 21 Franco MORBIDELLI Ducati 342,8 km/h

22: 42 Alex RINS Yamaha 342,8 km/h

Ergebnis Sprint Katar

1. Jorge Martín (ESP) Prima Pramac Racing 20:41,287 min.

2. Brad Binder (RSA) Red Bull KTM Factory Racing +0,548 sec.

3. Aleix Espargaró (ESP) Aprilia Racing +0,729 sec.

4. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati Lenovo Team +1,625 sec.

5. Marc Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP +1,872 sec.

6. Enea Bastianini (ITA) Ducati Lenovo Team +2,322 sec.

7. Alex Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP +3,154 sec.

8. Pedro Acosta (ESP) Red Bull GASGAS Tech3 +4,431 sec.

9. Maverick Viñales (ESP) Aprilia Racing +6,738

10. Jack Miller (AUS) Red Bull KTM Factory Racing +12,670

11. Marco Bezzecchi (ITA) Pertamina Enduro VR46 +12,670 sec.

12. Fabio Quartararo (FRA) Monster Energy Yamaha +12,863 sec.

13. Miguel Oliveira (POR) TrackHouse Racing +13,095 sec.

14. Raúl Fernández (ESP) TrackHouse Racing +13,795 sec.

15. Joan Mir (ESP) Repsol Honda Team +14,096 sec.

16. Johann Zarco (FRA) LCR Honda Castrol +14,840 sec.

17. Alex Rins (ESP) Monster Energy Yamaha MotoGP +15,629 sec.

18. Augusto Fernandez (ESP) Red Bull GASGAS Tech3 +17,711 sec.

19. Takaaki Nakagami (JAP) LCR Honda IDEMITSU +22,733 sec.

20. Franco Morbidelli (ITA) Prima Pramac Racing +23,267 sec.

21. Luca Marini (ITA) Repsol Honda Team +25,553

22. Fabio Di Giannantonio (ITA) Pertamina Enduro VR46 out