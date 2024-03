Schnelle Tester: Binder und Miller auf KTM RC 8C

Der österreichische Motorradhersteller KTM verschärft die KTM RC 8C. Das nur für den Knieschleif-Betrieb entwickelte Trackbike wurde nun auch von den MotoGP-Stars Brad Binder und Jack Miller standesgemäß erprobt.

Zum Start der neuen Saison in der MotoGP-WM bringt KTM ein spektakuläres Update der RC 8C für Rennstreckenfahrer auf den Markt. KTM hat unlängst einen Test mit den MotoGP-Assen Brad Binder und Jack Miller durchgeführt, die das Bike in Spanien gekonnt quertrieben und dabei sichtlich Spaß hatten.

Das ultraleichte Motorrad ist speziell auf Drehmoment ausgelegt und wird in einer limitierten Edition von nur 100 Einheiten auf den Markt kommen. Das einfach zu wartende Triebwerk ist ein knapp 900 ccm großer Reihenzweizylinder mit 135 PS. Danke spezieller Ansaug-Peripherie leistet der Twin gegenüber der Serie zusätzliche Power. Fahrdynamisch liegt die RC 8C in Reichweite eines Moto2-Renners. Das Motorrad ist speziell auf Drehmoment ausgelegt - verfügt mit dem Spezialrahmen aus 25CrMo4-Stahlrohren über ein Leistungsgewicht von 1:1.

Spannend: Auf der Frontverkleidung sind Winglets zu sehen, wie sie in der MotoGP-WM zum Einsatz kommen. Auch die Technikpartner wie Akrapovic oder Pankl (Pleuel) sind auf der Seitenverkleidung präsent. Der Preis des edlen Renners liegt bei 47.500 Euro - es ist zu erwarten, dass sich die Interessenten beeilen werden müssen.

Was potenzielle Kunden der neuen RC 8C auf alle Fälle wissen sollten: Das Bike kann bereits ab 20. März - ausschließlich online - vorbestellt werden. Die Übergabe der Motorräder kann passend zur Konfiguration am 8. Mai direkt an der Rennstrecke von Portimao erfolgen. Teil des Kaufs ist auch ein «Meet and Greet» mit den Stars des MotoGP-Fahrerlagers. Auf der KTM-Webseite gibt es weitere Informationen zum Projekt «RC 8C».