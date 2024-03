Aleix Espargaro und Jorge Martin: Rennrad-Warm-up

Routinier Aleix Espargaro ermöglichte seinem spanischen MotoGP-Kumpel und Rivalen Jorge Martin noch vor dem Start in Richtung Algarve einen ganz besonderen Einblick in die Profi-Straßenrad-Szene.

Aprilia-MotoGP-Werksfahrer Aleix Espargaro (34) lud seinen «Race Buddy» Jorge Martin (26, Pramac Ducati) nach dem freien Wochenende dieser Tage zu einem ganz besonderen Ausflug ein. Aleix und der Vize-Weltmeister erlebten gemeinsam einen aufregenden Tag im Profi-Rennradsport. Dabei nutzte der Katalane seine ausgezeichneten Beziehungen zum Movistar-Rennstall im Rahmen des Auftaktes der «Volta Catalunya» in Saint Feliu de Guixols.

Dort nahm Espargaro dann auf der ersten Etappe im Begleitfahrzeug des Teams an der Seite von Rennsportleiter Jose Vicente Garcia Costa Platz und betreute die Profis auf dem Teilstück. Der ältere der Espargaro-Brüder ist ausgewiesener Rennrad-Freak und hat sich einst selbst mit einem Team engagiert.

Der «Martinator» beobachtete das Spektakel während der Etappe vom Rücksitz aus neben einem Mechaniker und strahlte übers ganze Gesicht. Die beiden MotoGP-Asse hatten auch Zutritt zum Movistar-Teambus. «Es war sehr interessant», erklärte Vize-Weltmeister Martin danach beeindruckt.

»Ich habe es genossen wie ein großes Kind. Es ist schon brutal, wie es auf der World Tour läuft - da geht es zu wie in der MotoGP-WM", kommentierte der Pedalsüchtige Aleix Espargaro.

Espargaro und Martin bilden auch privat in der Vorbereitung sehr oft eine Trainingsgemeinschaft - absolvieren dabei viele Kilometer auf dem Rennrad. Mindestens 10.000 Kilometer sollen es im Jahr sein. Ein Wert, der einer vollen MotoGP-Renn- und Testsaison gleichkommt. Am kommenden Wochenende wartet auf die Asse der portugiesische Grand Prix auf der spektakulären Portimão-Rennbahn an der Algarve.