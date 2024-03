MotoGP (FP2): Viñales vor Acosta

Vor den Qualis sahen die MotoGP-Fans starke Aprilias auf den Plätzen 1,3 und 5 und einen unbeschwerten Pedro Acosta auf Position zwei.

Das zweite freie Training der Königsklasse gilt als Standortbestimmung in Hinblick auf die Rennabstimmung. In der halbstündigen Sitzung sahen die Fans eine bunten Markenmix. Ducati-Aprilia-Yamaha-KTM, so die Reihenfolge mit den Piloten Marc Márquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo und Pedro Acosta. Die Zeiten lagen gut eine Sekunde hinter jenen der gestrigen Shootout-Runden.

Spannend: Mit Taka Nakagami auch Rang acht liegen zu diesem Zeitpunkt alle Hersteller in den Top 8.

Viel Spaß bereitet weiterhin Rookie Acosta. Fünf Minuten vor Ende der Sitzung schnappte er sich Platz eins. Acosta wird wenig später von Vinales auf Position zwei gedrängt. Im Finale landen auch noch Jorge Martin und Pecco Bagnaia ihre Top 10-Treffer.

Ergebnis MotoGP-FP2

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:38,720 min

2. Pedro Acosta (E) GASGAS +0,295 sec.

3. Aleix Espargaro(E), Aprilia +0,488 sec.

4. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +0,536 sec.

5. Raúl Fernández (E) TrackHouse Aprilia +0, 681 sec.

6. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +0,724 sec.

7. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,730 sec.

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,763 sec.

9. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +0,790 sec.

10. Brad Binder (ZA) KTM +0,803 sec