Carmelo Ezpeleta (Dorna): Der Beginn einer neuen Ära 11.04.2024 - 21:21 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose MotoGP-Visionär und auch zukünftiger CEO. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta © Gold & Goose Dan Rossomondo (rechts) kam aus dem NBA-Management. Der Amerikaner verantwortet die Marketing-Agenden der MotoGP. Links im Bild: Carlos Ezepeleta Zurück Weiter

Am 1. April ging die amerikanische Liberty Media-Gruppe mit der Übernahme des MotoGP-Rechteinhabers erstmals an die Öffentlichkeit. Heute meldete sich in Austin erstmals die Dorna mit CEO Carmelo Ezpeleta zu Wort.