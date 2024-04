Sprint-Chef: Maverick Viñales siegt in Austin

GO! 22 Piloten stürzen sich in den Sprint über zehn Runden

Man of the day! Maverick Viñales holt den Sprint-Sieg in Texas

Die Sprint-Darbietung der MotoGP war eine Aprilia-Galavorstellung. Werksfahrer Maverick Viñales feierte einen beeindrucken Start- und Zielsieg. Marc Márquez und Jorge Martin komplettieren die Rockbühne in Austin/Texas.

Mit riesiger Spannung blickte die weltweite Community auf die erste Startreihe. Denn neben Maverick Viñales stand erstmals in Reihe eins, der zugleich bewunderte wie gefürchtete Neueinsteiger Pedro Acosta. Daneben: der achtfache Weltmeister Marc Márquez, dahinter der amtierende Champion Bagnaia.

Um 15:02 Uhr Ortszeit, GO!

Wie angekündigt löste «Top Gun» Maverick Viñales sein Versprechen ein und bog als Erster in Turn 1 ein, gefolgt von «MM93» und Pedro Acosta. Komplett daneben ging der Start für den Weltmeister. Für die 1 ging es von vier zurück zehn. Noch in der ersten Runde verabschiedete sich Fabio Di Giannantonio mit einer übel rauchenden Ducati. Nach einer Runde folgen dem Trio an der Spitze Enea Bastianini, Jorge Martin und Aleix Espargaro.

Doch die ersten Drei setzen sich ab und führen nach Eingangs der dritten Runde mit einer Sekunde.

In Runde vier suchte und fand Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales den nächsten Gang. Mit einer 2:02,2 min nahm er dem Feld über eine halbe Sekunde ab.

Kurios, aber wahr, Pecco Bagnaia hing weiter auf Platz Zehn fest, mit Brad Binder im Nacken.

Rennmitte: Maverick Viñales hatte ausgecheckt, während der Kampf um Platz zwei zwischen Márquez, Acosta und Martin tobte.

Gut unterwegs auch Jack Miller, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Platz sechs vorgearbeitet hatte. Drei Runden vor Schluss hatte sich die Lage in Austin weiter stabilisiert. «Top Gun» Viñales mit Sicherheitsabstand von zwei Sekunden vor Marc Márquez, mit wiederum einer Sekunde Luft auf Jorge Martin. Hinter Acosta auf Rang vier hat sich die zweite Aprilia unter Espargaro herangekämpft. Und in der letzten Runde sicherte sich Pecco Bagnaia wenigstens noch zwei WM-Zähler.

Die Zielflagge fällt – Maverick Viñales gewinnt den COTA-Sprint souverän. Ebenfalls auf dem Podest «Captain America» Marc Márquez sowie Pramac-Profi Jorge Martin.

Mit Platz sieben für Jack Miller und Platz 12 für Brad Binder stehen die beiden Red Bull KTM-Reiter erneut klar im Schatten ihres jungen GASGAS-Kollegen.

Die beste Trackhouse-Maschine landet unter Raul Fernández auf Platz neun und holt damit den letzten WM-Punkt.

Tragisch: Mit Nakagami, Mir und Zarco sehen drei Honda RC213V-Piloten keine Zielflagge.

Ergebnis Sprint:

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 20:27,825 min.

2. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +2,294 sec.

3. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +4,399 sec.

4. Pedro Acosta (E) GASGAS +6,480 sec.

5. Aleix Espargaró (E) Aprilia +6,657 sec.

6. Enea Bastianini (I) Ducati +8,621 sec.

7. Jack Miller (AUS) KTM +9,237 sec.

8. Francesco Bagnaia (I) Ducati +9,349 sec.

9. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia +9,637 sec.

10. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati +9,894 sec.

11. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia +10,364 sec.

12. Brad Binder (ZA) KTM +10,724 sec.

13. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +11,549 sec.

14. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +15,468 sec.

15. Fabio Quartararo (F) Yamaha +15,574 sec.

16. Alex Rins (E) Yamaha +18,146 sec.

17. Luca Marini (I) Repsol Honda +22,989 sec.

18. Johann Zarco (F) LCR Honda out

19. Joan Mir (E) Repsol Honda out

20. Augusto Fernandez (E) GASGAS out

21. Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati out

22. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda out