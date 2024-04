Zeitplan Jerez-GP 2024 mit Red Bull Rookies-Auftakt

Am Wochenende kehrt die MotoGP-WM zurück nach Europa, wo der «Gran Premio de España» die nächste Etappe der Motorrad-WM 2024 bildet. Erstmals in diesem Jahr dabei: Der Red Bull Rookies Cup mit deutscher Beteiligung.

Nach einem kurzen Abstecher nach Amerika kehrt die Motorrad-WM am Wochenende wieder zurück nach Europa. Der «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España» präsentiert sich mit einem vollen Programm, das unter anderem den Saisonauftakt des Red Bull MotoGP Rookies Cup beinhaltet. Mit Leo Rammerstorfer (Österreich), Rocco Sessler (Deutschland) und Lennox Phommara (Schweiz) sind in diesem Jahr gleich drei deutschsprachige Talente am Start.

Für Aufregung wird in Andalusien sicher auch Red Bull KTM-Entwicklungsfahrer Dani Pedrosa sorgen, der mit einer Wildcard in der MotoGP antritt.

Der 4,42 km lange «Circuito de Jerez» trägt seit 2018 den Namen der Motorrad-Ikone Ángel Nieto und verfügt insgesamt über fünf Links- und acht Rechtskurven. Die längste Gerade misst lediglich 607 m. Der erfolgreichste Fahrer in Jerez ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

Im Vorjahr siegte im Sprint KTM-Werksfahrer Brad Binder, während sich Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) den Sieg über die GP-Distanz sicherte. Der Vorjahres-Vierte Jorge Martin reist als WM-Leader nach Jerez. Kann der Spanier seine Führung ausbauen oder übernehmen Enea Bastianini (Ducati/2.) oder Austin-Sieger Maverick Viñales (Aprilia/3.) das Zepter in der WM-Tabelle?

Zeitplan «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España» 2024:

Freitag, 26. April

09.00 – 09.35 Uhr: Moto3, Free Practice

09.50 – 10.30 Uhr: Moto2, Free Practice

10.45 – 11.30 Uhr: MotoGP, FP 1

11.55 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies, FP1



13.15 – 13.50 Uhr: Moto3, Practice 1

14.05 – 14.45 Uhr: Moto2, Practice 1

15.00 – 16.00 Uhr: MotoGP, Practice

16:20 – 16:45 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

17.45 – 18.05 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying

Samstag, 27. April

08.40 – 09.10 Uhr: Moto3, Practice 2

09.25 – 09.55 Uhr: Moto2, Practice 2

10.10 – 10.40 Uhr: MotoGP, Free Practice 2

10.50 – 11.05 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr: Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP, Sprint (12 Runden)

16.10 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (14 Runden)

Sonntag, 28. April

09.40 – 09.50 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

08.45 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (14 Runden)

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

12.15 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)