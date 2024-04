Jerez: Marc Marquez auf nasser Strecke auf Pole

Zum ersten Mal seit über einem Jahr qualifizierte sich MotoGP-Star Marc Marquez (Ducati) für Startplatz 1. WM-Leader Jorge Martin und Weltmeister Pecco Bagnaia nehmen die Rennen von den Plätzen 3 und 7 in Angriff.

Beide Qualifyings der MotoGP-Klasse fanden am Samstagvormittag in Jerez auf nasser Strecke statt, Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati) und Brad Binder (Red Bull KTM) eroberten im Q1 die letzten beiden Plätze fürs Q2.



Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa (KTM) qualifizierte sich für Startplatz 16, Stefan Bradl (Honda) für 19.



Schnellster im FP2 war Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:48,183 min, Morbidelli war im Qualifying 1 mit 1:47,887 min der Beste.

Im Qualifying 2 ab 11.15 Uhr schien zum ersten Mal am Samstag die Sonne, die Strecke trocknete mit jeder Minute mehr ab.



Im ersten Versuch sorgte Binder mit 1:47,807 min für die erste nennenswerte Bestzeit.



In der zweiten Hälfte der 15-minütigen Session war Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) auf dem Weg zu einer souveränen Bestzeit, in der letzten Kurve rutsche ihm aber das Vorderrad weg und er stürzte – Startplatz 10.



3 min vor Schluss stürmte Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) an die Spitze, dann übernahm Marc Marquez mit 1:46,773 min Platz 1 und konnte wenige Sekunden später nur mit unglaublicher Maschinenbeherrschung einen Sturz in Kurve 1 verhindern.

Marc Marquez eroberte die Pole-Position, Bezzecchi und WM-Leader Jorge Martin stehen in den Rennen neben ihm in Startreihe 1. Für Marquez ist es die erste Pole seit dem Portimao-GP zu Beginn der Saison 2023.



Binder, Di Giannantonio und Alex Marquez bilden Startreihe 2, Weltmeister Pecco Bagnaia, Morbidelli und Enea Bastianini Reihe 3.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Qualifying 2 (27. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,773 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,271 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,608

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,957

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,005

6. Alex Márquez (E), Ducati, +1,067

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,189

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,343

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,589

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,755

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,822

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,644



Die weiteren Startplätze nach Qualifying 1:

13. Johann Zarco (F), Honda

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia

15. Jack Miller (AUS), KTM

16. Dani Pedrosa (E), KTM

17. Raúl Fernández (E), Aprilia

18. Augusto Fernandez (E), KTM

19. Stefan Bradl (D), Honda

20. Joan Mir (E), Honda

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia

22. Luca Marini (I), Honda

23. Fabio Quartararo (F), Yamaha

24. Takaaki Nakagami (J), Honda

25. Alex Rins (E), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514



Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877