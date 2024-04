Jerez, FP2: Marc Marquez auf nasser Strecke Erster 27.04.2024 - 10:44 Von Ivo Schützbach

In der Nacht von Freitag auf Samstag begann es in Jerez zu regnen, das zweite freie MotoGP-Training am Samstagmorgen erhielt dadurch besondere Relevanz. Marc Marquez war direkt vor dem Qualifying der Schnellste.