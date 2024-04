Raul Fernandez bester Aprilia-Fahrer: «Unrealistisch»

Aprilia-Pilot Raul Fernandez nutzte im verrückten MotoGP-Sprint von Jerez die Gunst der Stunde, war am Ende im völligen Chaos als Sechster sogar bester Fahrer auf einer RS-GP und schilderte die Tücken der Piste.

Die Trackhouse-Aprilia-Truppe war am Samstag in Jerez vom Glück verfolgt – das neue Team brachte im Sturzfestival wegen einiger nasser Flecken beide Fahrer ins Ziel. Raul Fernandez (23) fuhr von Startplatz 17 los, am Ende holte er sich sein bestes Sprint-Ergebnis 2024. Kaum zu glauben: Vier Runden vor dem Ende war Fernandez noch 13., dann gewann er in einer Runde fünf Positionen. Nach dem Zielstrich durfte er sogar über Position 6 jubeln.

Sein Teamkollege Miguel Oliveira (29) wurde im Finish vom entnervten Marc Marquez (Ducati) rüde attackiert. Fernandez erbte in der letzten Kurve noch eine weitere Position, als Routinier Johann Zarco seine LCR-Honda hinlegte.

Auch Fernandez war nach der Hetzjagd etwas ratlos: «Es ist seltsam, ich weiß nicht, warum es so viele Stürze gab. Jeder hat gesehen, dass wir in zwei, drei Kurven feuchte Flecken hatten. Ich habe mich nicht gut gefühlt auf dem Motorrad, solche Mischbedingungen sind schwierig. Wenn es ganz nass ist, dann sind wir stark. Die Quali war für alle Aprilia schwierig. Im Rennen habe ich mich gut gefühlt. Das war kein Tag, um Risiken einzugehen. Es ging darum, das Bike zu checken. Okay, wenn wir jetzt auf Platz 6 sind, dann ist das gut. Aber mit der Front habe ich mich nicht sehr gut gefühlt. Da müssen wir schauen, was wir tun. Ich denke schon an das lange Rennen. Wir haben zwei oder drei Dinge vom Freitag verbessert, Rang 6 entspricht aber nicht der Wirklichkeit.»

Zu den feuchten Flecken sagte der Spanier: «Kurve 5 war wirklich kritisch. Da gab es fünf oder sechs Stellen – genau da, wo man sich reinlehnt. Das ist sehr sensibel, um zu stürzen. Auch Kurve 8 war schwer zu managen. Der Rest war okay. Es war schwer, diese Flecken zu sehen, aber dafür haben wir die Besichtigungsrunden. In meinem Team haben mehrere Leute gesagt, sei vorsichtig in Kurve 5 und Kurve 8, es gibt da nasse Flecken. In Kurve 5 war wichtig, innerhalb der feuchten Flecken zu sein, das habe ich befolgt.»

Fernandez legte außerdem dar: «Wenn ich auf Platz 10 auf dem Grid stehe, dann gehe ich eventuell Risiko. Ich war dann natürlich überrascht, dass ich Sechster bin. Wir haben gute Informationen über die Reifen und das Bike mitgenommen. Ich wollte nach den ersten paar Runden nur ins Ziel kommen. Das ist nicht das realistische Ergebnis, wir hatten Glück!»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,052

4. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,882

7. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

8. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

9. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

10. Joan Mir (E), Honda, +18,553

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

12. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,478

14. Jack Miller (AUS), KTM, +37,901

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1:02,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 39. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Quartararo 26. 10. Di Giannantonio 25. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Alex Márquez 14. 14. Oliveira 14. 15. Raul Fernández 11. 16. Augusto Fernández 9. 17. Mir 7. 18. Pedrosa 6. 19. Morbidelli 5. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 76. 4. Yamaha 26. Honda 8.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 97. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 72. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 53. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 29. 9. Trackhouse Racing 25. 10. Repsol Honda Team 7. 11. LCR Honda 7.