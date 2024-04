Pedro Acosta: Erstes Sprint-Podium – und WM-Rang 2!

Während zahlreiche Top-Piloten beim MotoGP-Sprint von Jerez patzten, brillierte Rookie Pedro Acosta erneut. Als Zweiter begeisterte der GASGAS-Pilot die Massen und ist jetzt erster Verfolger von WM-Leader Jorge Martin.

Rookie Pedro Acosta macht auch beim vierten Saisonevent der MotoGP in Jerez keine Ausnahme. Er begeistert erneut die Massen und war wieder der beste Fahrer aus dem KTM-Stammquartett. Der Pilot aus dem Team Red Bull GASGAS Tech3 blieb cool, während sich seine Konkurrenten unter den schwierigen Streckenbedingungen Fehler leisteten. Hinter Sprint-Seriensieger Jorge Martin (Pramac Ducati) eroberte der 19-Jährige den zweiten Platz und damit sein erstes Sprint-Podium.

Vier Stunden zuvor musste Acosta sein Motorrad noch aus dem Kiesbett aufheben, nachdem er im Qualifying 2 gestürzt war. Dabei hätte seine Runde für einen Startplatz unter den Top-5 gereicht. «Ich war am Limit in der letzten Kurve und dachte nur: Entweder es funktioniert oder nicht. Ich hatte ein Grad mehr Schräglage als sonst und verlor die Front», erklärte der Moto2-Weltmeister, der das Rennen nach diesem Patzer vom 10. Startplatz aus aufnahm.

Mit einem guten Start aus der vierten Reihe fand sich Acosta nach der ersten Runde auf dem achten Platz wieder und hielt sich während des Rennens aus größeren Kämpfen mit anderen Piloten heraus. Immer wieder stürzten Konkurrenten vor ihm. Die Strecke wies noch einige feuchte Stellen auf, da es bis 11 Uhr in Jerez geregnet hatte.

«Bei komplett nasser oder trockener Strecke ist alles okay. Aber bei solchen Mischbedingungen wird es schwierig. In Kurve 8 konnte man die feuchten Stellen gut erkennen, in Kurve 5 nicht. Selbst bei Sonnenschein konnte man sie nur erahnen», sagte Acosta.

Er äußerte eine Vermutung, warum die Strecke zum Zeitpunkt des Sprints noch nicht vollständig trocken war. «Vielleicht wird das Wasser nicht optimal abgeleitet. Wenn du im Februar zu Testfahrten hierherkommst, ist die Strecke am Morgen feucht und trocknet bis zum Mittag. Es war kein so warmer Tag und es hat geregnet.»

Nachdem Brad Binder (KTM), Alex und Marc Marquez sowie Enea Bastianini (Ducati) innerhalb kürzester Zeit gestürzt waren, fand sich Acosta auf dem zweiten Platz, den er sicher nach Hause bringen musste. Auf Sieger Jorge Martin hatte er im Ziel knappe drei Sekunden Rückstand, seinerseits hatte er vier Sekunden Vorsprung auf den nachträglichen Sprint-Dritten, KTM-Edeltester Dani Pedrosa.

Acosta, der nach dem Sprint-Samstag in Jerez mit 63 Punkten der erste Verfolger von Martin in der WM-Wertung ist, brachte die Fans mit seiner Leistung zum Jubeln: «Ehrlich gesagt: Die Leute brennen. Wir haben definitiv den besten Fanclub auf der ganzen Strecke. Man sieht so viele Fans mit T-Shirts und Flaggen von mir. Es macht nur Spaß, hier zu fahren.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 40. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Di Giannantonio 25. 10. Quartararo 24. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Oliveira 15. 14. Alex Márquez 14. 15. Augusto Fernández 10. 16. Mir 8. 17. Pedrosa 7. 18. Raul Fernández 7. 19. Morbidelli 6. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 74. 4. Yamaha 24. Honda 9.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 98. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 73. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 54. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 27. 9. Trackhouse Racing 22. 10. Repsol Honda Team 8. 11. LCR Honda 7.