Jorge Martin (1./Ducati): Márquez in Fehler getrieben

Jorge Martin nach seinem Triumph am Samstag in Jerez

Für Pramac-Ducati war der Samstag beim MotoGP-Wochenende in Jerez ein sehr erfolgreicher Tag. Während Franco Morbidelli seine ersten Punkte für das Team holte, konnte Jorge Martin den Sprint gewinnen.

Bereits im Qualifying auf nasser Fahrbahn wurde die Rangordnung des Jerez-Wochenendes durcheinander gewirbelt. Während Marc Márquez seine erste Pole-Position auf Ducati feierte, konnte Jorge Martin mit Rang 3 die erste Startreihe absichern. Zum Sprint am Nachmittag auf dem 4,2 km langen Circuito de Jerez - Angel Nieto trocknete der Asphalt zum größten Teil wieder ab.

Dennoch gab es einige nasse Stellen in Turn 5, 8 und 13, die vielen Fahrern zum Verhängnis wurden. Insgesamt 14 Stürze verzeichnete das Rennen über zwölf Runden. Am Ende setzte sich der WM-Leader erneut durch, womit er sein zwölftes Sprint-Podium in Folge (saisonübergreifend) feiern durfte.

«Es war ein schwieriges Rennen und die Streckenbedingungen waren extrem hart», erklärte der 26-Jährige im Anschluss an den Sprint. «Ich hatte einen sehr guten Start, aber dann sah ich, dass Márquez immer näher kam. Ich habe sehr viel Druck gemacht.»

Marc Márquez führte das Rennen zwischenzeitlich an, stürzte aber in Kurve 13 und somit konnte Martin den Sieg für Pramac absichern. «Leider machte ich einen Fehler in Kurve 7 und Marc konnte mich überholen. Ich habe versucht, ihm zu folgen und ihm Druck zu machen und dann machte er den Fehler», lautete das Fazit des Ducati-Fahrers. «Aber am Sonntag, unter komplett trockenen Bedingungen, wird es eine ganz andere Geschichte.»

«Ich wusste nicht, dass so viele Fahrer gestürzt waren, aber der große Vorsprung nach hinten beruhigte mich. Tatsächlich war Kurve 5 sehr schwierig, mit den feuchten Stellen. Es war wirklich kompliziert, ein gutes Rennen zu fahren, aber das haben wir geschafft».

«Ich möchte diesen Sieg nun genießen, hier in Jerez zu triumphieren ist einfach unglaublich», betonte Martin, der nun 29 Punkte Vorsprung auf MotoGP-Rookie Pedro Acosta (KTM) auf Rang 2 hat. «Ich bin wirklich extrem glücklich.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



* Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 40. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Di Giannantonio 25. 10. Quartararo 24. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Oliveira 15. 14. Alex Márquez 14. 15. Augusto Fernández 10. 16. Mir 8. 17. Pedrosa 7. 18. Raul Fernández 7. 19. Morbidelli 6. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 74. 4. Yamaha 24. Honda 9.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 98. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 73. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 54. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 27. 9. Trackhouse Racing 22. 10. Repsol Honda Team 8. 11. LCR Honda 7.