Aufschrei der Fans: Marc Marquez stürzte in Führung

Das MotoGP-Qualifying in Jerez hätte ein gutes Omen für Marc Marquez sein sollen, der Spanier aus dem Ducati-Team Gresini eroberte seine 93. Pole-Position. Den Sieg im Rennen vergeigte er durch eine Unachtsamkeit.

In der siebten von zwölf Runden übernahm Polesetter Marc Marquez von Sprint-Dominator und WM-Leader Jorge Martin die Führung, der aufbrandende Jubel der Fans verursachte Gänsehaut.



Doch die Herrlichkeit dauerte nur gut zwei Runden, dann lag der Superstar mit der Startnummer 93 nach einem harmlosen Ausrutscher im Kies.

«Ich war näher dran als schon öfter, aber nicht nahe genug», meinte Marquez zum weggeworfenen Sieg vor seinem Heimpublikum. «Vier Runden haben mir gefehlt, um einen perfekten Tag abzuschließen. Mein Tag war trotzdem super: Ich holte die Pole-Position, im Regen war ich schnell und auch im Trockenen im Rennen. Unglücklicherweise war ich nicht in der Lage, das Rennen zu Ende zu fahren. Die schwierigsten Dinge gelangen mir, als es am einfachsten war, stürzte ich. Mir ging es gleich wie den meisten: Ich erwischte einen feuchten Fleck und mir rutschte das Vorderrad weg. Positiv ist, dass ich dem Sieg immer näherkomme.»

«Ich hatte von diesem feuchten Fleck das ganze Rennen keine Notiz genommen», räumte der Ducati-Gresini-Pilot ein. «Am Kurveneingang war auch einer, den habe ich gesehen. Den anderen nicht. Der Fleck war auch nur ein paar Zentimeter breit. In den anderen Runden fuhr ich wohl inner- oder außerhalb. Ich überfuhr das Motorrad in diesem Moment nicht, als mir das Vorderrad wegrutschte, konnte ich es nicht retten.»

Marquez klaubte seine Desmosedici auf, fuhr weiter und sah als Siebter die Zielflagge. Weil Raul Fernandez als einer von fünf Fahrern eine Acht-Sekunden-Strafe erhielt, weil sein Reifendruck zu niedrig war, wurde Marc als Sechster gewertet.

In den finalen vier Runden setzte sich Marquez aggressiv durch, um den Weg zurück nach vorne zu finden. «Ich hatte aber nur mit Joan Mir Kontakt», betonte der 31-Jährige. «Das war mein Fehler. In den ersten zwei Events des Jahres fuhr ich konstant und kontrolliert. In Austin habe ich das Risiko erhöht – wenn man am Limit fährt, kann man auch stürzen. Die Leute können reden, was sie wollen. Ich habe meinen Plan und weiß, was ich tue. Ich bin glücklich und schnell. Als nächstes muss ich an meiner Konstanz arbeiten. Gut ist, dass alle meine Stürze in Portimao, Austin und hier nicht passierten, weil ich das Motorrad überfuhr. Es lag immer an speziellen Verhältnissen.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



* Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 40. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Di Giannantonio 25. 10. Quartararo 24. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Oliveira 15. 14. Alex Márquez 14. 15. Augusto Fernández 10. 16. Mir 8. 17. Pedrosa 7. 18. Raul Fernández 7. 19. Morbidelli 6. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 74. 4. Yamaha 24. Honda 9.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 98. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 73. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 54. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 27. 9. Trackhouse Racing 22. 10. Repsol Honda Team 8. 11. LCR Honda 7.