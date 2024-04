Jerez, Warm-up: Abbruch nach Crash von Pedro Acosta

53 Sekunden vor Ende des 10-minütigen MotoGP-Warm-ups am Sonntagmorgen musste die Session nach einem heftigen Abflug von Pedro Acosta (GASGAS) abgebrochen werden.

Nach dem wechselhaften und kühlen Samstag präsentiert sich uns Andalusien am Sonntag mit blauem Himmel und 20 Grad Celsius wieder von seiner Sonnenseite.



Das FP2 und Qualifying fanden am Samstag auf nasser Strecke statt, im Sprint über zwölf Runden am Nachmittag gab es noch vereinzelte feuchte Flecken, die für eine Sturzorgie sorgten.



Auch im lediglich 10-minütigen Warm-up am Sonntagmorgen ab 9.40 Uhr gab es Stellen auf der Strecke, die noch nicht komplett abgetrocknet waren.

Im Zeittraining am Freitagnachmittag drehte Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) in 1:36,025 min die schnellste Runde jemals mit einer MotoGP-Maschine auf dem Jerez-Circuit.



Davon waren die Fahrer im Warm-up weit entfernt, Alex Marquez (Gresini Ducati) sorgte mit 1:37,943 min für die Bestzeit.



Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), am Samstag umjubelter Zweiter im Sprint, stürzte mit seiner KTM RC16 mit um die 200 km/h in Kurve 7 und krachte in die Airfences, blieb aber unverletzt. Wenig später crashte Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) in Kurve 8. Weil die Airfences in Kurve 7 repariert werden musste, wurde die Session mit noch 53 sec auf der Uhr abgebrochen und nicht neu gestartet.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Warm-up (28. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:37,943 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,176 sec

3. Jack Miller (AUS), KTM, +0,177

4. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,188

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,288

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,310

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,336

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,351

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,463

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,531

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,574

12. Pedro Acosta (E), KTM, +0,696

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,828

14. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,917

15. Augusto Fernández (E), KTM, +1,026

16. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,041

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,118

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,386

19. Dani Pedrosa (E), KTM, +1,500

20. Joan Mir (E), Honda, +1,519

21. Luca Marini (I), Honda, +1,777

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,872

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,166

24. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,319

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,434

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



* Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck