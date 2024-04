Pecco Bagnaia (1./Ducati): «Ein schlaues Manöver»

In einem harten Kampf um den Sieg des Spanien-GP setzte sich Pecco Bagnaia gegen Marc Márquez durch. Zum Vorfall in Kurve 9 hatte der Ducati-Werkfahrer eine klare Meinung.

Nach seinem unglücklichen Sturz im Jerez-Sprint schlug Francesco Bagnaia im Rennen über die GP-Distanz eindrucksvoll zurück. Von Startplatz 7 stürmte er innerhalb der ersten Runde bis an die Spitze des Feldes, die er kurz darauf jedoch wieder an Jorge Martin (Pramac Ducati) verlor. «Es war wichtig, dass ich die Jungs so schnell wie möglich überhole», erklärte der Ducati-Werksfahrer seine Renntaktik.

In Runde 10 unterlief Martin ein Fehler, der den Spanier zu Sturz brachte und Bagnaia die Führung schenkte. «Ich war an dieser Stelle schon sehr spät auf der Bremse, aber Jorge war noch später. Ich habe dann gesehen, dass sein Bike leicht wackelt, woraufhin er gestürzt ist. Dennoch hatte er eine starke Pace», kommentierte der 27-Jährige die Situation.

Im letzten Renndrittel musste sich der Italiener dann gegen den heranschreitenden Marc Márquez (Gresini Ducati) wehren. Beim Überholversuch des Spaniers kam es in der 21. Runde zur Berührung zwischen den Markenkollegen, wobei Bagnaia im Scharmützel die Oberhand behielt.

Den Vorfall erklärte der VR46-Pilot anschließend im Detail: «Wenn du gegen Marc kämpfst, musst du deine Ellbogen ausfahren, da die Kämpfe immer intensiv sind. Ich wusste, dass er in den Kurven 7 und 8 sehr stark ist. Ich war wiederum am Eingang von Kurve 9 gut. Daher wollte ich das Risiko in Kurve 8 nicht eingehen, sondern habe in Kurve 9 extrem hart gebremst, um einen Vorteil zu erlangen. Dass er etwas weit ging, habe ich genutzt, um die Linie zu kreuzen und wieder vorn zu sein. Ich denke, in so harten Kämpfen ist Körperkontakt normal. Es war von mir ein smoothes und schlaues Manöver, denn ich war innen und er war außen.»

Der 30-fache GP-Sieger wehrte auch alle weiteren Angriffe des Spaniers erfolgreich ab und überquerte den Zielstrich nach 25 Runden 0,372 sec vor Márquez als Sieger. Für Bagnaia war es sein zweiter Saisonsieg sowie sein dritter Jerez-Sieg in Folge (nach 2022 und 2023), der den zweifachen MotoGP-Weltmeister auf WM-Rang 2 vorspringen ließ.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Jerez (28. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 40:53,306 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,372 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,903

4. Alex Márquez (E), Ducati, +7,205

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,253

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,801

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,063

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,979

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,217

10. Pedro Acosta (E), KTM, +20,762

11. Raul Fernández (E), Aprilia, +23,508

12. Joan Mir (E), Honda, +23,584

13. Alex Rins (E), Yamaha, +28,452

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,049

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,015

16. Stefan Bradl (D), Honda, +41,433

17. Luca Marini (I), Honda, +43,323

– Augusto Fernández (E), KTM, 6 Runden zurück

• Jack Miller (AUS), KTM, 8 Runden zurück

• Franco Morbidelli (I), Ducati, 8 Runden zurück

• Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 14 Runden zurück

• Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden zurück

• Johann Zarco (F), Honda, 16 Runden zurück

• Aleix Espargaró (E), Aprilia, 16 Runden zurück

• Dani Pedrosa (E), KTM, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck



WM-Stand nach 8 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Bagnaia 75. 3. Bastianini 70. 4. Acosta 69. 5. Vinales 63. 6. Marc Márquez 60. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Bezzecchi 36. 10. Di Giannantonio 34. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Oliveira 23. 14. Miller 22. 15. R. Fernández 12. 16. Mir12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Rins 6. 20. Morbidelli 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 133 Punkte. 2. KTM 95. 3. Aprilia 82. 4. Yamaha 27. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 145 Punkte. 2. Aprilia Racing 102. 3. Prima Pramac Racing 98. 4. Gresini Racing 87. 5. Red Bulll KTM Factory Racing 81. 6. Red Bull GASGAS Tech3 79. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 70. 8. Trackhouse Racing 35. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.