Joan Mir (Honda): Daten von Stefan Bradl gesichtet

Der Spanier Joan Mir war auch im MotoGP-Rennen am Sonntag im Hexenkessel von Jerez de la Frontera schnellster Honda-Fahrer und sprach nach Platz 12 über ein mögliches Licht am Ende des Tunnels.

Joan Mir holte in Jerez auch im MotoGP-Hauptrennen am Sonntagnachmittag WM-Punkte. Der Ex-Champion sicherte sich Platz 12 und war damit in Andalusien erneut bester Honda-Fahrer. Mir (26) lag im Ziel 23 Sekunden hinter Sieger Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati), jedoch 20 Sekunden vor seinem Teamkollegen Luca Marini.

«Ich bin ziemlich happy», lachte der Repsol-Honda-Werksfahrer aus Palma de Mallorca fest, als er dafür beglückwünscht wurde, den Japaner-Cup in Jerez gewonnen zu haben. «Wir haben ein ganz gutes Rennen gezeigt. Ich hatte keine Probleme am Start. Ich konnte dann alle Fahrer überholen, die ich direkt vor mir hatte. Ich hatte auch ein gutes Gefühl mit dem Motorrad. Unsere Pace war im Bereich von 1:38 min, bis ich an Raul Fernandez dran war. Ich habe es einige Mal versucht, aber nicht geschafft vorbei zu kommen. Wir haben mit dem Team gute Arbeit geleistet. Es sind vor mir und hinter mir Fahrer gestürzt. Ich glaube, ich hätte nicht viel mehr tun können. Sagen wir es so: Ich habe wieder ein wenig des alten Gefühls gefunden.»

«Es ist immer noch dasselbe Bike, das Motorrad hat sich nicht geändert. Im Bereich des Setups und bei den kleinen Anpassungen haben die Jungs aber großartig gearbeitet – auch wenn die Piste nicht perfekt war. Die letzte Kurve war noch feucht – ich habe den Fleck in der Aufwärmrunde zwar nicht gesehen, aber es war haarig.»

Zur Arbeit von Stefan Bradl (34) hielt Mir fest: «Das Testteam hilft immer etwas. Aber das Setup von mir und Stefan ist meist ziemlich anders. Er fährt das Bike auch anders. Ich verwendete hier nicht dieselben Einstellungen wie er. Aber wir haben am Freitag die Daten von mir und Stefan übereinandergelegt, ein wenig übernommen und das war dann das Motorrad, mit dem ich das Rennen gefahren bin. Wir haben Ideen, was wir testen müssen. Wir werden uns einige Dinge anschauen, die uns Probleme machen. Wir werden am Montag einige wichtige Aufschlüsse erhalten. Ich erwarte nicht die ganz großen Schritte, aber einiges sollte für uns etwas klarer werden.»



Der Test am Montag auf dem Jerez-Circuit läuft noch bis 18 Uhr.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Jerez (28. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 40:53,306 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,372 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,903

4. Alex Márquez (E), Ducati, +7,205

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,253

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,801

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,063

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,979

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,217

10. Pedro Acosta (E), KTM, +20,762

11. Raul Fernández (E), Aprilia, +23,508

12. Joan Mir (E), Honda, +23,584

13. Alex Rins (E), Yamaha, +28,452

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,049

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,015

16. Stefan Bradl (D), Honda, +41,433

17. Luca Marini (I), Honda, +43,323

– Augusto Fernández (E), KTM, 6 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 8 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 14 Runden zurück

– Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 16 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 16 Runden zurück

– Dani Pedrosa (E), KTM, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck

WM-Stand nach 8 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Bagnaia 75. 3. Bastianini 70. 4. Acosta 69. 5. Vinales 63. 6. Marc Márquez 60. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Bezzecchi 36. 10. Di Giannantonio 34. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Oliveira 23. 14. Miller 22. 15. R. Fernández 12. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Rins 6. 20. Morbidelli 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 133 Punkte. 2. KTM 95. 3. Aprilia 82. 4. Yamaha 27. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 145 Punkte. 2. Aprilia Racing 102. 3. Prima Pramac Racing 98. 4. Gresini Racing 87. 5. Red Bulll KTM Factory Racing 81. 6. Red Bull GASGAS Tech3 79. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 70. 8. Trackhouse Racing 35. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.