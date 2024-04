MotoGP-Test Jerez: Aprilia & KTM nahe an Ducati dran

Acht Stunden hatten die MotoGP-Piloten am Montag Zeit, um nach dem Grand Prix von Spanien auf dem Circuito de Jerez zu testen. Der beste Fahrer auf einem japanischen Bike ist erst auf Platz 14 zu finden.

Im Zeittraining am Freitagnachmittag fuhr Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) mit 1:36,025 min die schnellste MotoGP-Runde jemals in Jerez, während des restlichen Wochenendes war die Strecke nie mehr im Idealzustand.



Am Montag heizte sich der Asphalt auf 44 Grad Celsius aus, die Luft hatte 20 Grad. Bis um 14 Uhr war Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) mit 1:36,405 min der Schnellste, an diese Zeit kam bis 18 Uhr keiner mehr heran. Drei Minuten vor Schluss katapultierte sich Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales auf Platz 2, dem Spanier fehlen lediglich 0,087 sec zur Spitze.



Mit Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia und Marc Marquez folgen drei Ducati-Piloten, dann kommt mit Brad Binder der beste KTM-Fahrer.



Der Erste auf einem japanischen Motorrad ist Alex Rins (Yamaha) auf Platz 14.



Was die Teams von Aprilia, Ducati, KTM, Honda und Yamaha technisch probiert haben, erfahren Sie HIER.

Zeiten MotoGP-Test Jerez (29. April):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:36,405 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,087 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,122

4. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +0,184

5. Marc Márquez (E), Ducati, +0,232

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,234

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, + 0,339

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,371

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,387

10. Jorge Martín (E), Ducati, + 0,488

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,488

12. Raul Fernández (E), Aprilia, +0,500

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,515

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,619

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,658

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,921

17. Jack Miller (AUS), KTM, +0,950

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,033

19. Pol Espargaró, (E),KTM, +1,116

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,251

21. Joan Mir (E), Honda, +1,379

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,445

23. Luca Marini (I), Honda, +1,748

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,437