Jorge Lorenzo: «Marc hätte mit der GP24 gewonnen»

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo spricht in seinem Blog mit Kollegen wie Ruben Xaus über die MotoGP-Highlights. Der Spanier hat auch eine klare Meinung zur Konkurrenzfähigkeit von Marc Márquez.

Jorge Lorenzo (37) ist im Moment als Privatier unregelmäßig für den Pay-TV-Sender DAZN in Spanien als MotoGP-Experte tätig. «JL99» betreibt aber auch einen eigenen Blog, für den soeben die vierte Episode anstand. Gemeinsam mit Ruben Xaus, Crewchief-Guru Ramon Forcada und Ricard Jove und anderen Gästen analysiert der fünffache Weltmeister dort die Geschehnisse der MotoGP-Weltmeisterschaft.



Auch mit zeitlichem Abstand zum Match in Jerez gibt es noch einiges zu diskutieren. Fakt ist, dass auch Lorenzo von Landsmann Marc Márquez (31) beeindruckt ist. «Ich denke, dass Marc in Jerez mit einer GP24 gewonnen hätte - da bin ich mir sicher. Die neue Ducati ist auf den Geraden etwas schneller und daher musste Marc in den letzten Runden auf der Bremse mehr riskieren.»

Zum Duell der Stars Márquez und Bagnaia im Infield von Jerez sagt Lorenzo: «Beide sind mit sehr viel Vertrauen mehr oder weniger parallel in die Rechtskurve eingebogen - sie wussten auch, dass sie sich wohl berühren werden. Als sie touchiert sind, hat Marc das Bike leicht aufgerichtet, damit es zu keinem Sturz kommt. Im Unterschied dazu hat Marc in Portimao nicht erwartet, dass Pecco sofort wieder reinstechen würde.»



Zu Jerez-Sieger Pecco Bagnaia sagt Lorenzo: «Pecco war etwa bei 95 Prozent, aber als dann Marc kam und ihn überholt hat, konnte er noch die restlichen fünf Prozent drauflegen.»

Lorenzo überlegt: «Wären die Positionen umgekehrt gewesen - wäre Marc innen gewesen - glaubt ihr, dass Pecco dann mit derselben Entschlossenheit reingefahren wäre? Dann hätte Marc das Manöver sicher durchgezogen. Pecco hätte das Motorrad wohl weiter aufgerichtet. Marc kann man beim Speed vielleicht besiegen, aber nicht, wenn es um Courage geht.»

Der Mallorquiner leistet eine frühe und durchaus gewagte Prognose: «Die Punkte, die Marc in Portimao, in Austin und im Sprint verloren hat, werden ihn wohl am Ende vom Gewinn des WM-Titels abhalten. Als er bei Ducati unterschrieben hat, glaube ich aber, dass er gehofft hat, die WM im ersten Anlauf zu gewinnen.