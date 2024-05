Le Mans, Freitag: Martin mit Rekord, Marquez taumelt

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) fuhr im Zeittraining am Freitag die schnellste Runde jemals auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. Marc Marquez muss den Umweg übers Qualifying 1 nehmen.

Das MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag entscheidet über den direkten Einzug ins Qualifying 2, in dem die Startplätze 1 bis 12 für den Sprint am Samstag und den Grand Prix am Sonntag ausgefahren werden. Die Top-10 der 60-minütigen Session sind direkt dafür qualifiziert, weitere zwei Plätze werden im Q1 am Samstag ab 10.50 Uhr ausgefahren. Das erste freie Training am Freitag- und das zweite am Samstagvormittag sind ohne Auswirkungen für das weitere Wochenende.

Im FP1 auf dem Circuit Bugatti hatte WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:31,421 min für die Bestzeit gesorgt, womit er bereits auf einem erstaunlich hohen Niveau war. Zum Vergleich: Für die schnellste Rennrunde in Le Mans sorgte 2022 Pecco Bagnaia (Ducati) in 1:31,778 min, im selben Jahr stellte der Italiener mit 1:30,450 min den Pole-Rekord auf.



Im Zeittraining dauerte es nur vier Runden, dann fuhr Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) 1:31,475 min, wenig später rutschte Marc Marquez (Gresini Ducati) in Kurve 12 aus.



Nach der ersten Viertelstunde lag Texas-Doppelsieger Maverick Vinales (Aprilia) mit 1:31,359 min vorne, zur Halbzeit führte Martin die Wertung mit 1:31,305 min an.



In der letzten Viertelstunde purzelten die Zeiten: Erst fuhr Aleix Espargaro (Aprilia) 1:31,113 min, dann kratzte Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) mit 1:30,683 min am Streckenrekord. 6 min vor Ende führte Martin mit 1:30,531 min und steigerte sich sogar noch auf 1:30,388 min, Platz 1! Das ist die schnellste MotoGP-Runde jemals, die in Le Mans gefahren wurde.



Ebenfalls direkt im Qualifying 2: 2. Bagnaia. 3. Acosta. 4. Vinales. 5. Di Giannantonio. 6. Miller. 7. Espargaro. 8. Morbidelli. 9. Bezzecchi. 10. Quartararo.



Marc Marquez (Gresini Ducati) schaffte es trotz größter Bemühungen nicht in die Top-10 und strandete auf Position 13.



Weil Enea Bastianini (Ducati Lenovo) und Brad Binder (Red Bull KTM) voneinander unabhängig 1 min vor Schluss stürzten, gab es gelbe Flaggen und einige Runden wurden gestrichen. Außerdem verbauten sich die beiden damit ihre letzte Chance auf die Top-10.



Während sich Yamaha über den zehnten Platz von Quartararo freute, strandete der beste Honda-Pilot im 22 Mann starken Feld auf Platz 18 (Joan Mir).