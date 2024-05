Jorge Martin (1./Ducati): Auf Rekord folgten Zweifel

Pramac-Ducati-Ass und WM-Leader Jorge Martin gelang zum Auftakt des MotoGP-Wochenendes von Le Mans ein sagenhafter Streckenrekord, der Spanier hält sich trotz gewisser Vorbehalte für siegfähig.

Der Spanier Jorge Martin (26) eröffnete mit der Pramac-Ducati zum Start des Le-Mans-Wochenendes eine neue Dimension und drehte in 1:30,388 min eine Rekordrunde. Das passierte, während Marc Marquez auf dem Bugatti Circuit erst im Kies landete und dann vergeblich versuchte, die Top-10 zu knacken.

Neben dem WM-Leader schafften es mit Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli und Bezzecchi vier weitere Desmo-Fahrer direkt ins Q2. «Ich kann mich nicht erinnern, wann wir jemals zum Start eines MotoGP-Wochenendes in beiden Sessions vorne waren. Wir haben rasch verstanden, was ich brauche, um schnell zu sein», fasste Martin stolz zusammen. «Wir mussten am Nachmittag etwas am Motorrad ändern, normal mag ich das nicht so sehr. Aber wir haben einen guten Wechsel hinbekommen, haben eine gute Basis, ich bin sehr glücklich. Es waren ein paar Dinge an der Balance, mehr kann ich vor den Leuten nicht sagen (lacht). Es wird schwierig, noch schneller zu werden.»

Dann enthüllte der WM-Führende: «Die Pace stimmt. Ich habe 25 Runden mit demselben Hinterreifen gedreht und war immer noch mit tiefen 1:31er-Zeiten unterwegs. Ich denke, ich kann um den Sieg fahren. Die Differenzen werden extrem eng sein, vor allem in der Quali. Eine halbe Zehntelsekunde macht gleich zwei oder drei Plätze aus. Man muss die Kleinigkeiten finden, wo Zeit zu holen ist. Auch im Sprint wird das heftig und super eng.»

Auf seine Gegner konnte er noch nicht blicken: «Ich weiß nicht, wer da noch alles ist. Ich war auf dem Motorrad, konnte wenig sehen, das war schwer. Ich habe gesehen, dass Pecco und Enea stark waren. Marc war auch den ganzen Tag stark. Ich habe gesehen, dass auch Pedro vorne war. Ich brauche etwas Zeit für mich selbst, muss auch auf mich schauen und mich weiter steigern. Wenn man den Rundenrekord verbessert, dann ist man wohl am Limit. Wir sind immer sehr am Limit, das muss ich schon sagen. Ich fühle mich wie immer – vielleicht bin ich von Grund auf nicht optimistisch genug. Ich denke fast immer, dass ich nicht so stark bin, wie ich es eigentlich bin.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (10. Mai):



Direkt im Qualifying 2:

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:30,388 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,187

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,269

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,295

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,311

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,326

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,375

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,397

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,400

Im Qualifying 1:

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,410

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,451

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,679

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,831

16. Augusto Fernández (E), KTM, +0,855

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,976

18. Joan Mir (E), Honda, +1,133

19. Alex Márquez (E), Ducati, +1,142

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,186

21. Luca Marini (I), Honda, +1,472

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,743