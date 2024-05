Marc Marquez: «Diese Schwierigkeiten nicht erwartet» 10.05.2024 - 23:49 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Marc Marquez crashte zu Beginn des Zeittrainings

Zu Beginn des MotoGP-Zeittrainings am Freitagnachmittag rutschte Marc Marquez mit seiner Gresini-Ducati aus, am Schluss verpasste er in Le Mans trotz größter Bemühungen den Sprung in die Top-10.