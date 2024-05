Le Mans, FP2: Bestzeit von Maverick Viñales

Aprilia-Pilot Maverick Viñales blieb im zweiten freien Training der MotoGP-Klasse auf dem Bugatti-Rundkurs von Le Mans der Schnellste. Einen Sturz musste Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez hinnehmen.

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin stellte in Le Mans am Freitag im Zeittraining einen neuen Rekord auf: Der Pramac-Ducati-Pilot umrundete den Bugatti-Rundkurs in 1:30,388 min – so schnell wie noch keiner zuvor. Auch Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Aleix Espargaró, Francesco Morbidelli, Marco Bezzecchi und Fabio Quartararo schafften den Sprung ins Q2.

Den Umweg über das Q1 muss hingegen Marc Márquez hinnehmen, der achtfache Weltmeister rutschte in der zwölften Kurve aus und kam hinterher nicht auf Touren, am Ende musste er sich mit dem 13. Platz auf der Zeitenliste begnügen. Der Gresini-Ducati-Star legte im zweiten Training mit 1:33,158 min los und übernahm kurz die Spitzenposition, bevor er durchgereicht wurde.

Seine nächste Rundenzeit fiel mit 1:31,872 min schon besser aus, damit hielt er sich zunächst auf dem zweiten Platz hinter Jack Miller, dessen Versuch in der dritten Runde 39 Tausendstel schneller war. Marc Márquez verbesserte sich in den folgenden Runden weiter und nach zehn Minuten belegte er mit 1:31,428 min die siebte Position.Zu diesem Zeitpunkt war sein Bruder und Teamkollege Alex Márquez mit 1:1:31,266 min der Schnellste.

Der jüngere der beiden Márquez-Brüder stürzte kurz darauf in der achten Kurve, konnte sich aber vorerst an der Spitze halten. 15 Minuten vor dem Ende lautete die Top-10-Reihenfolge: Alex Márquez vor Bagnaia, Viñales, Espargaró, Miller, Martin, Acosta, Marc Márquez, Quartararo und Enea Bastianini. Schrecksekunden in der achten Kurve erlebten auch einige andere Piloten, etwa Quartararo und auch Taka Nakagami. Beide hatten Glück und stürzten nicht.

Es dauerte einige Zeit, bis sich an der Spitze etwas tat. Fünf Minuten vor dem Ende übernahm Jorge Martin mit 1:31,249 min die erste Position, die bis zu diesem Zeitpunkt Alex Márquez belegt hatte. Zuvor hatte sich schon Marc Márquez auf die vierte Position verbessert, die er allerdings angesichts der Verbesserungen der Konkurrenz nicht lange halten konnte.

Auch die Freude von Martin währte nicht lange, denn bald übernahm Bastianini mit 1:31,236 min die Spitze, bevor erst Bagnaia mit 1:31,105 min und dann Viñales mit 1:31,033 min die Messlatte neu legten. Der Aprilia-Pilot aus Spanien durfte sich über die Bestzeit freuen. Bemerkenswert: Die Zeitabstände fielen sehr eng aus, die schnellsten Zehn trennten weniger als vier Zehntel, die ersten 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, FP2 (11. Mai):

1. Maverick Viñales (E), Aprilia, 1:31,033 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,072 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,203

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,216

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,233

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,310

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,353

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,366

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,370

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,386

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,394

12. Augusto Fernández (E), KTM, +0,394

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,410

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,433

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,523

16. Brad Binder (ZA), KTM, +0,645

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,651

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,659

19. Joan Mir (E), Honda, +0,780

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,021

21. Johann Zarco (F), Honda, +1,052

22. Luca Marini (I), Honda, +1,742

Direkt im Qualifying 2:

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:30,388 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,187

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,269

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,295

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,311

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,326

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,375

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,397

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,400

Im Qualifying 1:

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,410

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,451

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,679

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,831

16. Augusto Fernández (E), KTM, +0,855

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,976

18. Joan Mir (E), Honda, +1,133

19. Alex Márquez (E), Ducati, +1,142

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,186

21. Luca Marini (I), Honda, +1,472

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,743