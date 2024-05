Jorge Martin (Ducati): «Alles Spekulation»

Pramac-Ducati-Ass und Polesetter Jorge Martin nahm auch in Le Mans wieder in seiner typischen Art zur Lage auf dem MotoGP-Fahrermarkt Stellung und zeigt sich selbst nach außen hin wenig interessiert.

Jorge Martin (26) knallte bereits am Freitag in Le Mans einen neuen MotoGP-Rundenrekord in den Asphalt des Bugatti Circuit, hatte aber auch die Ducati-Meute, angeführt von Doppel-Weltmeister Pecco Bagnaia (26) dicht hinter sich. Speziell Pecco Bagnaia ist ein wichtiger Faktor in der Zukunftsplanung des «Martinators».

Der Italiener soll angedeutet haben, er möchte Marc Marquez 2025 nicht unbedingt im Werksteam von Ducati Corse haben. Diese Aussage tat er am Donnerstag bei der Pressekonferenz mit den Worten «Bullshit» ab. Neben Marquez (31) kommen heute noch WM-Leader Jorge Martin oder der jetzige Teamkollege Enea Bastianini (26) in Frage.

«Ich beschäftige mich nicht mit diesen Dingen», unterstrich Martin und setzte nach: «Ich bin in Le Mans, um das Maximum abzurufen. Der Rest sind alles Spekulationen!» Fakt ist: Martin wird, wie sein bester MotoGP-Kumpel Aleix Espargaro (34), von Paco Sanchez vertreten. Daher wird der Madrilene auch bei anderen Teams ein Thema sein - auch bei Aprilia, sollte sich Aleix zum Ende der Karriere als Vollzeit-Racer entscheiden.

Somit hat Martin mindestens eine zweite gute Joker-Karte, falls er bei Ducati Corse nicht zum Zug kommen sollte. Jüngst gab es auch Gerüchte, dass Martin an Stelle von Joan Mir für gutes Geld zu Honda abwandern könnte.

Der wichtige nächste Vertrags-Spielzug wird von Bologna ausgehen. Sobald Ducati sich mit dem Management der Kandidaten auf den zweiten Platz in der Werks-Garage festgelegt hat, werden die nächsten Türen aufgehen. Stand heute sind noch 16 Positionen zu besetzen – mindestens ein Chauffeur wird die Königsklasse dank des bereits geregelten Einstiegs von Fermin Aldeguer verlassen.