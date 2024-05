Maverick Viñales (3.): Probleme mit dem Hinterreifen

Maverick Viñales: «Wir waren nicht so schnell wie in den Trainings»

Nach starken Trainingsleistungen kann Aprilia-Pilot Maverick Viñales ein weiteres Podest feiern. Beim fünften MotoGP-Sprint der Saison wäre für den Spanier der Sieg möglich gewesen, der Hinterreifen überhitzte jedoch.

Im Sprint von Le Mans konnte Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales einen starken dritten Platz einfahren. Hinter dem späteren Rennsieger Jorge Martin (Ducati) verlor er 4,1 Sekunden. Für den Spanier, der in den Trainings starke Leistungen zeigte, wäre auf der Aprilia der Sieg möglich gewesen, er kämpfte allerdings mit einem Problem.

Von Startplatz 3 ging Viñales ins Rennen, verlor jedoch einige Positionen und fand sich nach dem ersten Umlauf auf der fünften Position wieder. Während des Rennens musste sein Teamkollege Aleix Espargaró eine Double-Long-Lap aufgrund eines Frühstarts absolvieren, Marco Bezzecchi (Ducati) stürzte in der zehnten Runde, womit Viñales den dritten Platz kampflos erbte.

Dabei war er am Anfang des Rennens in Schlagdistanz zu seinem Vordermann Marc Márquez (Ducati). Zu einem Angriff auf diesen kam es aber nicht. «Wir waren nicht so schnell wie in den Trainings. Unser Hinterreifen hat sich stark erhitzt. Dadurch bin ich in den Kurven viel gerutscht.»

«Wir wissen nicht, woran es lag. Zum Glück fanden wir uns in einer guten Position wieder und mussten unseren Vorsprung nur verwalten, am Ende kam Enea Bastianini schnell heran», äußerte sich der Spanier. «La Bestia» konnte bis auf sechs Zehntelsekunden auf Viñales aufschließen, was für einen Angriff aber nicht reichte.

«Ohne diesem Problem hätten wir mit Marc Márquez und Jorge Martin um den Sieg kämpfen können», gibt Viñales sich kampfstark und hofft, dass er und die Ingenieure eine Lösung für das Problem der überhitzenden Reifen bis zum GP finden können.

Im MotoGP-Rennen am Sonntag gibt es eine Chance, dass es regnen könnte. «Wenn es regnen sollte, wird es eine Herausforderung. Wir sind vorbereitet auf das Szenario, können aber ganz vorne oder hinten landen. Wenn es nicht regnen sollte und wir das Problem mit den Hinterreifen lösen, läuft es gut.»

Nach dem Sprint von Le Mans steht der Spanier mit 70 Punkten auf dem fünften Platz der WM-Wertung. Auf WM-Leader Martin fehlen ihm bereits 34 Zähler.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 42 Rennen:

1. Martin, 104 Punkte. 2. Bastianini 76. 3. Bagnaia 75. 4. Acosta 73. 5. Viñales 70. 6. Marc Márquez 69. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Di Giannantonio 37. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 13. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Morbidelli 6. 20. Rins 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4. 23. Marini 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 145 Punkte. 2. KTM 99. 3. Aprilia 89. 4. Yamaha 27. Honda 13.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 151 Punkte. 2. Aprilia Racing 114. 3. Prima Pramac Racing 110. 4. Gresini Racing 96. 5. Red Bull GASGAS Tech3 83. 6. Red Bull KTM Factory Racing 83. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 73. 8. Trackhouse Racing 36. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.