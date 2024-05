Bastianini (4.): Schnell und unglücklich in Le Mans 12.05.2024 - 19:48 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Ducati Pilot Enea Bastianini musste sich zweimal an Aleix Espargaro vorbeikämpfen

Platz vier im Sprint und Platz vier im MotoGP-Highlight-Rennen am Sonntag – auf dem Papier zeigte Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini eine starke Leistung in Le Mans. In Wahrheit war es eine bittere Niederlage.