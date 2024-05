Barcelona, FP1: Jorge Martín landet vor Marc Márquez

Moto-GP-WM-Leader Jorge Martín (Pramac Ducati) schnappt sich kurz vor Ende der ersten freien Trainings-Session die Bestzeit, verdrängt seinen Landsmann Marc Márquez auf Rang zwei. Doppel-Spitze für Spanien und Ducati.

In dieser ersten Session über 45 Minuten auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona wurde erst mal frei und ohne Druck trainiert. Fahrer und Teams können an der Abstimmung der Motorräder arbeiten. Um Zeiten und Positionen geht es dann heute Nachmittag ab 15 Uhr, wenn in der Practice-Session um den Einzug ins Q2 gekämpft wird. Die Top-10 schaffen es, die anderen müssen am Samstag den Umweg übers Q1 nehmen.

Schnellster Mann in der ersten Session des Wochenendes ist Jorge Martín aus seiner Pramac Ducati, gefolgt von Landsmann Marc Márquez.

Auf der Strecke in Barcelona spielt die Abnutzung der Reifen eine besonders große Rolle. Der Circuit de Catalunya ist berüchtigt für seinen hohen Verschleiß. Vor dem Rennwochenende daher oft als Geheimfavorit genannt: Die Aprilia. Die Maschine aus Noale kommt mit den Bedingungen traditionell am besten zurecht. Aleix Espargaro, der am Vortag seinen Rücktritt zum Ende der Saison verkündet hatte, schnappt sich auf seiner Aprilia Platz 5, ist damit der beste Mann des Herstellers.

In Barcelona ebenfalls berüchtigt: Die Strecke hat wenig Grip, ist extrem rutschig. Trotzdem kommt es zu keinen größeren Zwischenfällen in der ersten freien Trainings-Session.

Die erste schnellste Zeit setzt Jorge Martín, schnell setzt sich Marc Márquez (Gresini Ducati) mit 1:41,226 davor, verbessert sich kurz darauf um eine ganze Sekunde und dann auf 1:39,871. Diese Bestzeit wird lange ungeschlagen bleiben. Nach gut 12 Minuten kommt der Spanier, immer noch ganz oben in der Zeitenliste, als Erster an die Box zu Abstimmungen. Bis fast zum Ende der Session bleibt Márquez‘ Zeit stehen und kann lange von keinem Piloten verbessert werden. Nebenwirkung des hohen Reifenverschleißes in Barcelona. Mit noch knapp vier Minuten auf der Uhr setzt sich Jorge Martín mit einer 1:39,579 vor seinen Landsmann, sichert sich Position 1 im Training.

Auffällig: Honda kommt besser zurecht als vorher. Johann Zarco und Joan Mir landen auf den Positionen 13 und 18. Der Test vor dem Catalunya-Wochenende in Mugello zahlt sich aus. Mitgebracht haben sie ein neues Aero-Paket sowie einen neuen kürzeren Auspuff.

Fabio Quartararo, der auf seiner Yamaha ebenfalls ein neues Aero-Paket dabei hat, wird enttäuschender Fünfzehnter. Wild-Card-Pilot Stefan Bradl aus Deutschland wird Letzter.

Ergebnisse MotoGP Circuit de Catalunya, FP1 (24. Mai):

1. Jorge Martín (E) PramacDucati 1:39,579 min.

2. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +0,292 sec.

3. Brad Binder (ZA) KTM +0,379

4. Pedro Acosta (E) GASGAS 0,387

5. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,472

6. Alex Márquez (E) GresiniDucati +0,708

7. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,742

8. Augusto Fernandez (E) GASGAS +0,759

9. Jack Miller (AUS) KTM +0,782

10. Raúl Fernández (E) TrackHouse Aprilia +0,789

11. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,801

12. Miguel Oliveira (P) TrackHouseAprilia +0,818

13. Johann Zarco (F) LCR Honda +0,843

14. Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati +0,914

15. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,914

16. Alex Rins (E) Yamaha +0,974

17. Luca Marini (I) Repsol Honda +1,049

18. Joan Mir (E) Repsol Honda +1,093

19. Enea Bastianini (I) Ducati +1,110

20. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda +1,113

21. Franco Morbidelli (I) PramacDucati +1,204

22. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +1,215

23. Stefan Bradl (D) HRC Test Team +1,844