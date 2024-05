Barcelona: Rekordzeit von Espargaró, Bradl krank

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró fuhr am Freitag im «MotoGP Practice» mit einem neuen Rundenrekord zur Bestzeit in Barcelona. Er setzte sich gegen die KTM-Stars Brad Binder und Pedro Acosta durch. Marc Márquez verpasste Q2.

Bei 23 Grad Lufttemperatur und 44 Grad auf dem Asphalt ging es am Freitagnachmittag für die MotoGP-Piloten in das Zeittraining auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Am Vormittag im FP1 setzte sich Ducati-Fahrer Jorge Martin mit einer Zeit von 1:39,579 min an die Spitze des Feldes. Hinter dem Spanier landete Marc Márquez (Ducati) und Red Bull KTM-Fahrer Brad Binder.

Zur Erinnerung: Das «MotoGP Pracitice» entscheidet an einem MotoGP-Wochenende über den direkten Einzug in das entscheidende Qualifying 2, indem es um die Pole-Position geht. Die Top-10 der 60-minütigen Session sind dafür direkt qualifiziert, weitere zwei Plätze werden in Q1 am Samstagmittag ausgefahren. Das erste freie Training am Freitag und das zweite freie Training am Samstag (10.10 Uhr MESZ) sind ohne Auswirkungen für das weitere Wochenende.

Bereits nach wenigen Runden setzte Brad Binder mit 1:39,503 min einen neuen Bestwert an diesem Wochenende. Kurz darauf legte Teamkollege Jack Miller mit 1:39,212 min nach. Der All-Time-Lap-Record in Barcelona liegt übrigens bei 1:38,639 min und wurde von Pecco Bagnaia (Ducati) im Vorjahr aufgestellt.

Schreckmoment für das KTM-Werksteam nach zehn Minuten: Beim Umlegen seiner RC16 von Kurve 1 in 2 verlor Binder die Kontrolle über sein Bike. Der Südafrikaner stürzte spektakulär, blieb allerdings unverletzt. Nur drei Minuten später stürzte auch Yamaha-Star Fabio Quartararo. In Kurve 5 ging der Franzose zu Boden, konnte die Unfallstelle aber problemlos verlassen.

Nach einem Drittel in der 60-minütigen Session führte Miller vor Binder, Pedro Acosta (KTM) und Quartararo. Auf Platz 5 lag Aleix Espargaró (Aprilia), der am Donnerstag sein Karriereende zum Saisonende verkündet hatte. Marc Márquez, Maverick Viñales (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati), Bagnaia und Martin komplettierten zu diesem Zeitpunkt die Top-10.

Der Horror folgte anschließend für Brad Binder. Der 28-Jährige stürzte auf seinem zweiten Motorrad ebenfalls in Kurve 2. Somit stand der WM-Siebte als Zuschauer am Streckenrand. Erst im letzten Drittel der Session kehrte er zurück auf die Strecke, nachdem sein Bike wieder repariert war. Fabio Di Giannantonio warf nach 25 Minuten seine Ducati in Kurve 5 ins Kiesbett. Der Italiener blieb unverletzt. Übrigens: Auch Honda-Testfahrer Stefan Bradl war am Freitagnachmittag nur Zuseher. Der Deutsche hatte sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen und ließ deshalb das Training aus. Aus dem Fahrerlager war zu hören, dass er am Samstag wieder auf seine RC213V steigen möchte.

20 Minuten vor dem Ende des Trainings setzte Maverick Viñales mit einer Zeit von 1:39,184 min eine neue Bestmarke. Di Giannantonio verbesserte sich ebenfalls – Platz 3. Hinter Viñales, Miller und «Diggia» lagen nach 45 Minuten Binder, Alex Rins (Yamaha), Acosta, Quartararo, Marc Márquez, Espargaró und Morbidelli.

Dann verbesserten sich Espargaró und Martin. Der Aprilia-Star übernahm zunächst Platz 1, doch sein Kumpel Jorge Martin setzte seine Desmosedici kurz darauf auf den ersten Rang. Der WM-Leader verbesserte sich eine Runde später: 1:38,793 min. Weltmeister Bagnaia schaffte anschließend ebenfalls eine Zeit unter 1:39 min. Fabio Di Giannantonio stürzte dann in der schnellen zehnten Kurve. Auch für den VR46-Fahrer war es damit der zweite Sturz in dieser Session, gelbe Flaggen verhinderten einige schnelle Runden der Gegner.

Im Finale fuhr Aleix Espargaró einen neuen Rundenrekord. Der Spanier setzte eine 1:38,562 min in die Ergebnislisten. Hinter ihm landeten Binder, Acosta, Bagnaia, der nach Ablauf der Zeit ausrollte, und Miller in den Top-5. Die beiden Pramac-Fahrer Martin und Morbidelli kamen auf die Ränge 6 und 7, Achter wurde Enea Bastianini (Ducati) vor Alex Rins und Maverick Viñales. Alex Márquez stürzte am Ende der Session und landete nur auf Rang 11 vor einem enttäuschten Marc Márquez auf Platz 12.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (24. Mai):

Direkt im Qualifying 2:

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,562 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,072 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,103

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,133

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,140

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,231

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,269

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,481

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,496

Im Qualifying 1:

11. Alex Márquez (E), Ducati, +0,551

12. Marc Márquez (E), Ducati, +0,591

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,788

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,790

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,820

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,858

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,917

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,942

19. Johann Zarco (F), Honda, +0,996

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,466

21. Joan Mir (E), Honda, +1,694

22. Luca Marini (I), Honda, +1,756

Ohne Zeit: Stefan Bradl (D), Honda

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (24. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:39,579 min.

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,292 sec.

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,379

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,387

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,472

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,708

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,742

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,759

9. Jack Miller (AUS), KTM, +0,782

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,789

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,801

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,818

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,843

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,914

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,914

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,974

17. Luca Marini (I), Honda, +1,049

18. Joan Mir (E), Honda, +1,093

19. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,110

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,113

21. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,204

22. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,215

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,844