Brad Binder (KTM): «Erster Crash 100% mein Fehler»

KTM-Pilot Brad Binder crashte im Zeittraining auf dem Circuit de Catalunya gleich zweimal, holte aber trotzdem Rang zwei. Für den ersten der beiden Crashs übernimmt der Südafrikaner die volle Verantwortung.

2 Crashs und Rang 2 – und damit ins Q2!

Der südafrikanische KTM-Pilot Brad Binder crashte im Zeittraining von Barcelona gleich zweimal, holte am Ende aber trotzdem die zweitschnellste Zeit und geht damit direkt ins Q2. Binders Gesamtfazit ist trotz der zwei Unfälle positiv: «Ich war schnell in jeder Runde, die ich beendet habe, oder so hat es sich zumindest angefühlt.»

Beim ersten seiner Unfälle flog er spektakulär ab, blieb aber zum Glück unverletzt. Binder: «Der erste Crash heute war 100 Prozent mein Fehler, ich hab’s verbockt.» Er beschreibt: «In Kurve 1 habe ich das Heck verloren, bevor ich die Richtung wechseln wollte. Es hat also fast einen Sprung gemacht.»

Und der zweite Zwischenfall: «Beim zweiten Crash hatte ich einen frischen harten Vorderreifen. Der war noch nicht ganz da. Als ich aus den Boxen raus bin, bin ich langsam cruisend gefahren, aber es hat nicht geholfen.» Beim zweiten Unfall habe er nichts machen können. Binder gibt aber zu: «Klar, würde ich gern weniger crashen.»

Am Ende war es eine knappe Kiste für den KTM-Mann. Nach dem zweiten Unfall musste er zuschauen. Erst in der Schlussviertelstunde kehrte er zurück auf die Strecke, nachdem sein Bike wieder repariert worden war. Binder: «Mein Team tut mir leid, weil sie so viel Druck hatten, das Motorrad wieder bereitzustellen. Ich hatte an einem Punkt dann kein Bike mehr. Aber sie haben es hingekriegt. Respekt an das Team. Sie sind echt ein paar Legenden!»

Am Ende wurden sie belohnt mit Platz 2! Auch sein Teamkollege Jack Miller war schnell. Binder: «Da draußen ist null Grip, aber es scheint für uns gut zu funktionieren.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (24. Mai):

Direkt im Qualifying 2:

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,562 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,072 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,103

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,133

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,140

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,231

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,269

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,481

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,496

Im Qualifying 1:

11. Alex Márquez (E), Ducati, +0,551

12. Marc Márquez (E), Ducati, +0,591

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,788

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,790

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,820

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,858

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,917

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,942

19. Johann Zarco (F), Honda, +0,996

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,466

21. Joan Mir (E), Honda, +1,694

22. Luca Marini (I), Honda, +1,756

Ohne Zeit: Stefan Bradl (D), Honda

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (24. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:39,579 min.

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,292 sec.

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,379

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,387

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,472

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,708

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,742

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,759

9. Jack Miller (AUS), KTM, +0,782

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,789

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,801

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,818

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,843

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,914

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,914

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,974

17. Luca Marini (I), Honda, +1,049

18. Joan Mir (E), Honda, +1,093

19. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,110

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,113

21. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,204

22. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,215

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,844