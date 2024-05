Nach Platz 11 im freien Training schaffte Maverick Vinales im Zeittraining knapp den Sprung in die Top-10. Der Aprilia-Werkspilot hat bei seinem MotoGP-Heimevent in Catalunya noch nicht die richtige Abstimmung gefunden.

Maverick Vinales (Aprilia): «Fühlt sich an wie Moto2»Während der Pilot der schwarzen Werks-Aprilia mit der Startnummer 41 in jeder Sicht happy mit seiner Situation in Catalunya ist, meldet sich «Top Gun» Vinales deutlich zerknirschter zu Wort. Denn nur mit Glück beendete der Dominator des Texas-GP das Zeittraining in den Top-10.

Vinales: «Ich freue mich, dass es bei Aleix richtig gut lief und er einen schnellen Rhythmus finden konnte. Mir ging es aber ganz anders. Als ich auf der Boxentafel «P 10» las, war es ein Schock – ich hatte nicht gedacht, dass ich so weit hinten war. Zum Glück haben wir Aleix als Anhaltspunkt und Instrument, um zu schauen, wie wir meine Probleme beseitigen können.»

Und wo liegen die Schwierigkeiten?

«Es ist ganz einfach», so Vinales. «Ich habe am Hinterrad kein Gefühl für den Grip. Ich kann die Traktion, die das Bike eigentlich hat, nicht aufbauen. Was ich auch probiert habe, das Resultat war immer ein durchdrehendes Hinterrad.»

Um zu verdeutlichen, welche Details den Unterschied machen: Vinales, der sichtlich unglücklich war und sich abgeschlagen fühlte, büßte auf Postion 10 weniger als eine halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen ein.

Maverick Vinales weiß aber auch, dass die Strecke selbst einen Anteil an der Situation hat. «Es ist eine Schande, dass der Grip auf dieser so wunderbaren Strecke so niedrig ist. Wir nutzen viel weniger Power, es fühlt sich an wie eine Moto2. Am Kurvenausgang willst du richtig beschleunigen – aber es geht nicht vorwärts. Der Unterschied zu Le Mans ist besonders krass. Wenn diese Piste auch noch Grip hätte, dann wäre das Fahren hier eine ganz andere Geschichte.»

Trotz des gemischten Tages will Vinales Aprilia in Catalunya aber nicht abschreiben. «Auch wenn heute andere Piloten schneller waren, es ist zu früh, um den Rennspeed zu beurteilen. Auch wenn Miguel und Raul bei Trackhouse ähnliche Probleme hatten, wenn wir gut zusammenarbeiten, dann können wir morgen besser unterwegs sein.»