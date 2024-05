Q1 in Barcelona: Di Giannantonio mit Rekord-Runde

Gleich zwei neue Rekorde werden in der ersten Qualifying-Session aufgestellt. Fabio Di Giannantonio übertrifft noch in der Session eine Top-Zeit von Raúl Fernández. Beide sind im Q2. Für Marc Márquez reicht es nicht.

Was für ein Q1! In der ersten der zwei Qualifying-Sessions sind gleich zwei neue Zeiten-Rekorde aufgestellt worden. Raúl Fernández‘ neue Rekordzeit wird noch in der Schlussphase von Fabio Di Giannantonio überboten. Beide sind damit im Q2. Die Top 10 hatten bereits am Freitag den Sprung direkt ins Q2 geschafft. Nun rücken die zwei Glücklichen nach.

Nicht gereicht hat es für Márquez-Brüder. Sie hatten im Zeittraining mit den Positionen 11 (Alex) und 12 (Marc) nur knapp den direkten Sprung ins Q2 verpasst. Die Top-Zeiten von Di Giannantonio und Fernández verdrängen die Brüder schließlich erneut knapp auf die Plätze 3 und 4.

Für Marc Márquez war der Samstagmorgen ohnehin schon eine knappe Angelegenheit gewesen: Im freien Training am Morgen war er in der berüchtigten Kurve 5 verunfallt. Die gute Nachricht aber: Vor der Qualifying-Session hat er zwei wieder Motorräder zur Verfügung. Doch für den Sprung ins Q2 hat es dennoch nicht gereicht.

Fünf Minuten vor Schluss sitzt Raúl Fernández (1:38,750) vor Marc Márquez (+0,025). Als dann alle Piloten noch mal auf die Strecke gehen, gibt Fernández richtig Gas und stellt eine neue Rekordrunde auf! Mit 1:38,453 erfährt er eine neue Bestmarke und erkämpft sich den Platz im Q2. Doch diese neue Rekordmarke hält nicht lange! Denn Fabio Di Giannantonio setzt sich mit einer 1:38,206 davor, verdrängt Fernández auf Rang 2. Wahnsinn!

Johann Zarco crashte kurz vor Ende der Session. Er war schon in der morgendlichen Trainings-Session verunfallt.

Wildcard-Pilot Stefan Bradl war im Q1 wieder dabei. Der Deutsche hatte am Freitag noch wegen eines Magen-Darm-Infekts aussetzen müssen. Er wurde jedoch abgeschlagen Letzter.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Qualifying 1 (25. Mai):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:38,208 min

2. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,245 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,332

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,328

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,343

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,454

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,497

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,770

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,912

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,948

11. Joan Mir (E), Honda, +1,316

12. Luca Marini (I), Honda, +1,413

13. Stefan Bradl (D), Honda, +2,068

Direkt im Qualifying 2:

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,562 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,072 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,103

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,133

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,140

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,231

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,269

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,481

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,496