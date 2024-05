MotoGP Q2: Pole-Position für Lokalheld Espargaro!

Wieder einmal war es ein Qualifying für die MotoGP-Geschichtsbücher. Während der WM-Führende zu Boden ging, holte sich der Aleix Espargaro vor seinen Fans den ersten Startplatz. Bagnaia und Binder auch in Reihe 1.

Mit den beiden frisch zur Top-10 Elite dazu gestoßenen Akteuren Fabio Di Giannantonio und Raul Fernandez ging es um 11.15 in das mit Spannung erwartete Shooutout der schnellsten MotoGP-Racer.

Mit drei KTM, drei Aprilia, fünf Ducati und einer Yamaha hatte sich eine außergewöhnliche Marken-Chemie ergeben.

Wenig überraschend war es Jorge Martin, der die erste Spitzenzeit hinlegte. In seiner ersten Runde verpasste er den soeben erst von Fabio Di Giannantoni neu aufgestellten Rundenrekord um 0,2 Sekunden.

Doch kurze Zeit wurde Martin zunächst von Acosta und dann von Pecco Bagnaia auf Platz 3 zurückgereicht. Nach nur vier Minuten Training und zwei fliegenden Runden waren alle 12 Piloten wieder in der Box, um frische Michelin-Slicks montieren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt lag die erste Aprilia mit Aleix Espargaro auf dem vierten Rang. Letzter nach den ersten Runden mit einer Sekunde Rückstand, Yamaha-Pilot Alex Rins.

Zum großen Pramac-Ducati Showdown kommt es nicht. Beide Piloten fliegen kurz vor Schluss auf der Zeitenjagd in der gleichen Kurve ab. Die zwischenzeitliche Pole-Position schnappt sich Pecco Bagnaia.

Doch in einer Hollywood tauglichen Inszenierung findet Lokalheld Aleix Espargaro noch ein paar Hundertstel und verdrängt den Ducati-Werksfahrer in seiner allerletzen Runden mit einem frischen Rundenrekord von der Spitze. Pole-Position für den Piloten, der keine 48 Stunden zuvor unter Tränen seinen Rücktritt für Ende 2024 verkündet hatte.



Stark auch Brad Binder. Dem Südafriakaner gelingt das Comeback in die erste Startreihe direkt vor dem seit heute 20-jährigen Pedro Acosta. «Diggia» und der «Martinator» werden die Rennen neben Acosta aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Nicht gut lief es für die zweite Werks-Aprilia. Vinales hatte zumindest unter den schnellsten 12 die schlechteste Pace.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Qualifying 2 (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,190

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,031

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,144

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,179

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,210

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,211

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,401

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,502

9. Jack Miller (AUS), KTM, +0,573

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,588

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,670

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,782

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Qualifying 1 (25. Mai):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:38,208 min

2. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,245 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,332

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,328

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,343

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,454

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,497

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,770

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,912

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,948

11. Joan Mir (E), Honda, +1,316

12. Luca Marini (I), Honda, +1,413

13. Stefan Bradl (D), Honda, +2,068