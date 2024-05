Quartararo (Yamaha/10): «Motorrad ist super sensibel»

Yamaha-Ass Fabio Quartararo berichtete nach seinem glanzlosen zehnten Rang im MotoGP-Sprint von Barcelona von der Sensibilität der Yamaha M1 und die Rätsel der Reifenwahl auf der schwierigen Strecke.

Fabio Quartararo fuhr mit der Werks-Yamaha im MotoGP-Sprint von Barcelona ein eher unauffälliges Rennen und kam auf Platz 10 an. Auch die Abflüge von Brad Binder (Red Bull-KTM), Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) und Weltmeister Pecco Bagnaia in der letzten Runde - allesamt in Führung liegend - halfen Quartararo nicht in die Punkteränge.

Zumindest konnte der Champion die interne Yamaha-Hackordnung wieder herstellen und seinen spanischen Teamkollegen Alex Rins hinter sich halten, der am Freitag noch direkt in das Q2 eingezogen war. «Es war so halb halb. Unser Bike ist super sensibel, was das Grip-Niveau betrifft», merkte der 25-Jährige an. «Wenn sich für die anderen Bikes die Fahrbarkeit minimal verschlechtert, dann ergibt es bei uns einen riesigen Abfall.»

Der Franzose: «Von der Pace war es ganz gut. Nur der letzte Sektor der Strecke tötet uns. Ich bin Maverick Vinales und Jack Miller näher gekommen, habe aber da dann 0,3 Sekunden eingebüßt. Leider sind wir da nicht besser. Ich denke, das Rennen war so wie erwartet. Es sind viele Richtungsänderungen und es geht da um den Grip. Die Art der Richtungswechsel waren früher unser starker Punkt, jetzt leiden wir da am meisten.»

Dann beschreibt Quartararo im Detail: «Wir können ganz klar die Schräglage nicht fahren. Das Bike drückt uns weit nach außen - es ist kritisch. Ich fahre gut - wenn ich mir die Daten anschaue, dann zeigt es auch, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Tests in Barcelona und Valencia, das könnte einen ziemlich guten Schub für uns bringen.»

Zu den Verhältnissen auf der Piste des Circuit de Catalunya sagt der Franzose auch: «Für mich war es nicht wie normal. Die H-Mischung, die wir vorne als Medium-Option verwenden, fühlt sich super schlecht an. Ich habe in der Früh sogar den Soft-Reifen verwendet - das ist nicht normal - ich bremse ja super hart und hatte so keine gute Stabilität. Ich verstehe die Lage mit dem Vorderreifen hier nicht wirklich. Uns fehlt da etwas das Vertrauen, aber es sieht danach aus, als wäre es für alle ein Problem.»

Zur Reifenwahl für den Sonntag sagt der Yamaha-Star daher auch: «Für hohe Temperaturen sollte der H-Reifen eigentlich gut sein. Ich denke aber, der weiche Reifen könnte für uns im Rennen hier auch eine Option sein.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.