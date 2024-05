Miguel Oliveira über Rennergebnis: «Eine Schande!»

Im Sprint in Barcelona beendete Miguel Oliveira sein Rennen frühzeitig mit einem Sturz, im MotoGP-Rennen am Sonntag fuhr er seine Trackhouse-Aprilia auf Platz 10 über die Ziellinie.

Nach dem Sturz im Sprint, bei dem Miguel Oliveira seine Aprilia nach Startplatz 15 im Kiesbett versenkte, blieb ihm am Ende des Rennens am Sonntag immerhin der zehnte Platz. Doch in der Beurteilung der beiden Renntage kommt er zu einer überraschenden Aussage, indem er im Rennen am Sonntag weitaus mehr Probleme wahrgenommen haben will.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

So fiel sein Urteil über seine Darbietung am Sonntag vernichtend aus: «Es war ein schlimmes Rennen. Ich konnte nichts Positives finden. Der Grip war von Anfang sehr schlecht. Ich habe versucht, den Reifen so gut es ging am Leben zu halten, aber bin dennoch ständig gerutscht. Insgesamt war nicht mehr drin, wir hatten am Hinterrad einfach keine Haftung. Ich bin sehr enttäuscht, eine Schande!»

Angesprochen auf die Schilderungen des Werkspiloten Maverick Vinales, der als am schlechtesten platzierter Aprilia-Pilot das Rennen in Barcelona in Gänze einfach nur vergessen wollte, widersprach der nur zwei Positionen bessere Oliveira: «Mit dem weichen Hinterreifen am Samstag waren wir wettbewerbsfähig. Insgesamt konnten wir uns über das Wochenende schon verbessern. Deshalb habe ich am Sonntag mehr von meinem Motorrad erwartet.»

Dennoch war eine ähnliche Taktik, wie die beiden Marquez-Brüder, Pedro Acosta und Jack Miller sie mit dem weichen Hinterreifen anwandten, für das längere Rennen am Sonntag aufgrund der höheren Streckentemperatur vom Portugiesen zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen worden. Er trauerte schlussendlich vor allem einem besseren Ergebnis im Sprint am Samstag hinterher: «Es war schade, dass wir am Samstag mit dem Reifendruck am Vorderrad etwas danebengelegen haben und dem Sturz infolgedessen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Barcelona (26. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 39:11,726 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,740 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +10,491

4. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +10,543

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,441

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,916

7. Alex Marquez (E), Ducati, +16,882

8. Brad Binder (ZA), KTM, +18,578

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,477

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +20,889

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,023

12. Maverick Vinales (E), Aprilia, +22,137

13. Pedro Acosta (E), KTM, +31,967

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,987

15. Joan Mir (E), Honda, +33,132

16. Johann Zarco (F), Honda, +34,554

17. Luca Marini (I), Honda, +36,689

18. Enea Bastianini (I), Ducati, +50,615

19. Stefan Bradl (D), Honda, +55,295

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1:03,428 min

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 22 Runden zurück

WM-Stand nach 12 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 116. 3. Marc Marquez 114. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 87. 6. Acosta 83. 7. Aleix Espargaro 76. 8. Binder 75. 9. Di Giannantonio 62. 10. Bezzecchi 42. 11. Alex Marquez 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 15. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 204 Punkte. 2. Aprilia 125. 3. KTM 122. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 210 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 170. 3. Aprilia Racing, 163. 4. Gresini Racing MotoGP, 156. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 104. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 102. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 96. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.