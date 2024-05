Aleix Espargaro: «Extrem wichtige Rennen für Aprilia»

Aprilia-MotoGP-Haudegen Aleix Espargaro hofft für das Klassiker-Wochenende in der Toskana auf eine Steigerung im Vergleich zu 2023 und ist sich der großen Bedeutung des Events für Aprilia bewusst.

Die MotoGP-WM saust von Barcelona direkt nach Mugello und damit zu einem weiteren der großen Rennklassiker der Europa-Saison. Das Großevent auf der Berg- und Talbahn in der Toskana ist die bereits siebte Station der Saison. Aprilia war wie erwartet auf dem Circuit de Catalunya mit Aleix Espargaro (34) stark, allerdings weit weniger überlegen als beim GP von Katalonien 2023. In Mugello lief für den Spanier im Vorjahr alles andere als ideal.

Beim Gran Premio von Italien kam Aleix 2023 nach Startplatz 8 im Hauptrennen und im Sprint auf die Ränge 6 und 8. «Ich habe schon am Beginn der Saison gesagt, dass diese beiden Rennen extrem wichtig sind für mich. Barcelona und Mugello sind zwei der besten Grand Prix-Events der Saison!», erinnert Aleix Espargaro, der am Donnerstag in Barcelona seinen Rücktritt mit Ende Saison erklärt hatte.

Der MotoGP-Routinier, der in der WM-Tabelle aktuell Platz 7 belegt, weiß: «Barcelona war mein persönliches Heimrennen und jetzt kommt das von Aprilia. Ich hoffe, dass wir ein ähnlich gutes Gefühl mit dem Motorrad finden können, wie ich es in Barcelona hatte, und dass wir in Mugello ebenfalls um das Podium kämpfen können.» Aprilia nutzt das Heimrennen nicht nur um auf ein maximales Ergebnis zu gehen. Mit Wildcard-Pilot Lorenzo Savadori werden ebenfalls weitere Tests für die nächste Ausbaustufe des RS-GP Prototyps ausgefahren.

Espargaro hat sich auch diesmal in der Pause nicht geschont. Nur einen Tag nach dem emotional und körperlich sehr intensiven Caralunya-GP saß der «Capitano» der Aprilia-Truppe in seiner Wahlheimat Andorra wieder auf dem Rennrad. An seiner Seite war auch wieder einmal WM-Leader Jorge Martin und dessen Fitness-Coach Jorge Echevarria.

Übrigens: Aleix Espargaro hat eine Version seines silbernen Spezial-Helmes von Barcelona mit dem «Martinator» getauscht. Dafür überließ der Pramac-Ducati-Mann Espargaro einen seiner bunten Shark-Helme für dessen Sammlung.