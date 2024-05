Fabio Quartararo (Yamaha/11.): «Frustrierend»

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo verpasste nur um eine Position den direkten Sprung ins Q2. Was ihm fehlte, war ein Fahrer vor ihm. Immerhin: Die Abstände nach vorne sind nicht groß, merkt der Franzose an.

Fabio Quartararo hat mit P11 im Zeittraining denkbar knapp den direkten Sprung ins Q2 verpasst. Der Weltmeister von 2021 zu seinem Freitag: «Frustrierend, weil wir einen Fahrer vor uns gebraucht hätten, um zu folgen. Leider waren wir komplett alleine und haben bemerkt, was uns fehlte, um schnell zu sein.»

Aber nicht alles ist schlecht: «Wir sind nur ein Zehntel von P3 und zwei von Aleix (Espargaro auf P10, Anm.). Beim Test war er hier auch schneller, wir müssen analysieren warum. Es ist natürlich frustrierend, weil wir sehr knapp am Q2 vorbei sind.»

Immerhin: Quartararo nimmt eine Verbesserung auf seinem Motorrad wahr. Der Franzose: «Es fühlt sich viel besser an als bei den Tests. Es ist wichtig, viele Runden mit neuer Aero zu machen. Und es ist gut zu wissen, dass ich das Motorrad auf natürlichere Weise fahren kann. Ich freue mich schon auf den Test am Montag und vor allem auf den in Barcelona.» Schon jetzt ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar: «Der Test hat unser Motorrad schneller gemacht.» Und er hofft auf weitere Verbesserungen in den nächsten Rennen. Der 25-Jährige: «Die Bedingungen für mich auf der Strecke super. Wir haben Zeiten gesehen, die schon schnell an den Rundenrekord rankamen. Alle waren super schnell.»

Was es in Mugello zu beachten gilt: «Hier wird die Zeit auf der ersten Runde auf dem Reifen gesetzt. Es ist also schwieriger. Am Ende war ich alleine auf der Strecke und wir mussten es alleine machen. Das müssen wir für morgen also für die erste Runde verbessern.»

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972