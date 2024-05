Bastianini (Ducati/6.): «Fahre in Mugello auf Sieg»

Der Teamkollege des MotoGP-Weltmeisters kam spät, aber nachdrücklich in Schwung. Enea Bastianini steuerte seine Ducati auf Platz 6 und war schneller als der WM-Leader. Für «La Bestia» zählt in Mugello nur ein Sieg.

Nach einem komplett verhagelten Grand Prix von Katalonien, bei dem sich der Ducati-Werksfahrer mehr mit den Offiziellen als mit seinen Gegnern anlegte, kam Bastianini auch in Mugello zunächst überhaupt nicht Fahrt. Mit 1,1 Sekunden Rückstand zur Spitze fand sich der Italiener nur auf Position 18 wieder.

Die erfolgreiche Rezeptur, welche Teamkollege Pecco Bagnaia dann am Nachmittag zum schnellsten Piloten des Feldes beförderte, funktionierte auch für «La Bestia». Im zweiten Teil des einstündigen Zeittrainings brauste die #23 noch bis auf die sechste Stelle und damit direkt ins Qualifying 2. Wichtig für den Kopf: Bastianini war damit – wenn auch um zwei Tausendstel – schneller als Jorge Martin. Nach dem gelungenen Nachmittag war aber zunächst immer noch der Catalunya-GP das größere Gesprächsthema.

Während des Rennens am vergangenen Sonntag hatte Bastianini konsequent alle gegen ihn verhängten Strafen ignoriert. Zu einer Aussprache zwischen den Gremien der Rennleitung und dem Fahrer ist es bis heute nicht gekommen.

Enea Bastianini: «Es ist wichtig, dass der Vorfall auf den Tisch kommt und beim nächsten Treffen der Safety-Commission besprochen wird. Bisher war das nicht möglich. Eine gute Kooperation zwischen den Teams und der Kommission ist aber sehr wichtig, und da fehlt es aus meiner Sicht derzeit.»

Zum Tagesgeschäft auf der Piste in Mugello zeigt sich der Ducati-Werksfahrer erleichtert, dass sein Team für den Nachmittag die richtigen Adaptionen schaffte. «Deutlich besser wurde mein Tag erst spät. Als ich die zweite Attacke gefahren habe, da war das gute Gefühl wieder da und ich konnte das Bike gut laufen lassen. Es fühlt sich entspannter an als vormittags an. Der wichtigste Punkt: wir haben den Einzug ins Q2 geschafft.»

Als Enea Bastianini danach gefragt wurde, welchen Einfluss ein gutes Ergebnis auf seine weitere Karriere nehmen würde, gab Werksfahrer eine klare Antwort: «Natürlich hat das einen Einfluss – aber ganz ehrlich mir geht vor allem wie ich mich dabei fühle, als Rennfahrer. Ich träume schon lange davon diesen GP zu gewinnen und ich möchte alles versuchen es jetzt wahrzumachen. Speziell über die lange GP-Distanz sehe ich eine gute Chance.»