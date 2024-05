Pedro Acosta (3.): «Das waren keine grossen Crashs»

MotoGP-Rookie Pedro Acosta musste am Freitag in Mugello zwei Stürze einstecken, beendete den Tag aber dennoch auf dem dritten Platz. Der 20-Jährige aus dem Team Red Bull GASGAS Tech3 zog eine positive Zwischenbilanz.

Gleich zwei Crashs musste Pedro Acosta zum Auftakt ins Mugello-Rennwochenende einstecken. Der GASGAS-Pilot sagte darüber: «Das waren keine grossen Crashs, und die Ursache für beide war auch nicht, dass ich am Limit war.» Beim ersten Sturz sei er etwas zu weit geraten, der zweite Crash ereignete sich, weil der Reifen zu kalt war. «Ich war hinter Savadori und ging vom Gas, um etwas Raum zu schaffen, aber sobald ich das tat, stürzte ich», berichtete er.

Die Fahrt mit dem MotoGP-Bike beschrieb der 20-Jährige folgendermassen: «Auf dieser Strecke spüre ich den Speed derzeit am stärksten, obwohl wir auch in Malaysia, Katar oder Barcelona ausrücken, die nette Geraden umfassen. Hier hast du das Gefühl, dass die Wände auf dich zukommen. Es ist wirklich ein Vergnügen, auf diesem Kurs eine MotoGP-Maschine zu bewegen, diese Strecken gehört zu jenen im WM-Kalender, die am meisten Fahrspass bieten.»

Mit Blick auf die Vorbereitung auf das Qualifying und den Sprint am Samstag erklärte Acosta dann: «Ich denke, da ist noch Luft nach oben, wir können überall etwas zulegen, und wir müssen definitiv an T3 und T4 arbeiten, zudem müssen wir herausfinden, wie wir ein Problem lösen können, das wir haben. Und natürlich werde ich auch am Renntempo arbeiten.»

«Aber ich bin zufrieden mit der Arbeit, die wir verrichtet haben, denn trotz der beiden Stürze haben wir unser Programm abarbeiten können. Wir haben dadurch nicht viel Zeit verloren, deshalb bin ich happy», fasste der schnelle Spanier zusammen.

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972