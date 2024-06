Johann Zarco (Honda/20.): «Mit Ruhe weiter arbeiten»

Im Vergleich zu anderen MotoGP-Stars gelang LCR-Honda-Pilot Johann Zarco im Zeittraining eine Verbesserung der Rundenzeit um 1,4 sec. Doch in der Honda-Realität kam der Franzose auch damit nicht über Platz 20 hinaus.

Frankreichs Doppelweltmeister wurde im ersten freien Training zum Großen Preis von Italien hart in die Realität zurückgeworfen. Nur Aprilia-Testfahrer und Wildcard-Pilot Lorenzo Savadori umrundete den Kurs in der Toskana langsamer als Johann Zarco.

In der schieren Motorpower seiner Honda RC213V ist die Ursache nicht zu finden. Mit 357 km/h lag Zarco auf dem fünften Platz der Topspeed-Wertung. Doch der Vollprofi Zarco behielt die Nerven und schaffte am Nachmittag die erhoffte Trendwende. Mit einer Steigerung von nahezu 1,5 Sekunden sprang der Honda-Fahrer zwar nur um drei Positionen nach vorne, doch mit der Leistung war Zarco nicht mehr langsamster Honda-Mann und zugleich in Schlagdistanz zum Mittelfeld. Dennoch sucht Zarco auch in Mugello keine Ausreden.

«Ich gebe zu, ich hatte mir etwas mehr erhofft von diesem Tag. Wir waren hier testen, konnten von den Erkenntnissen aber nicht so viel positiv umsetzen. Damit bleibt die Situation erstmal unverändert. Das gilt für mich und die anderen Honda-Piloten. Es ist vielleicht immer dieselbe Antwort, aber das ist exakt die Situation. Es ist ein großer, zeitraubender Prozess und daher sind die Schritte, die man macht, nur sehr klein.»

Zarco, der nach sechs MotoGP-Events mit nur neun WM-Punkten auf Platz 19 der Weltmeisterschaft liegt, fügt hinzu: «Von außen sieht man derzeit nicht, was passiert. Wenn wir etwas finden, das uns weiter nach vorne bringt, dann kommen wir damit vielleicht von Platz 20 auf 17.»

Der zweifache Moto2-Champion, der erst im Herbst 2023 seinen ersten MotoGP-Lauf gewinnen konnte, lässt auch weiterhin nicht verrückt machen: «Zwar fällt es auch mir schwer, geduldig zu sein. Aber wir haben die Situation verstanden und ich schaffe es – so unbefriedigend die Ergebnisse auch sind – ruhig zu bleiben und mit dem Team unseren Job zu erledigen.»



Auch in Mugello wurde Zarco mehrfach auf die Bestätigung seines Auftritts beim diesjährigen 8h-Klassiker in Suzuka angesprochen. «Ja, ich nutze die Pause und verbinde dieses sehr besondere Rennen mit einer Woche Urlaub. Ich gehe davon aus, dass ich von Honda ein sehr gutes Superbike erhalten werde.»

Selbst einer anschließenden Karriere als Langstrecken-Pilot zeigt sich der in Andorra lebende Zarco nicht abgeneigt: «Solange ich MotoGP fahre, kommen die 24-Stunden-Klassiker nicht infrage. Aber danach möchte ich auf jeden Fall in Le Mans oder in Le Castellet bei einem der großen Rennen starten. Ich bin Franzose - die Langstrecke liegt in meiner Seele. Ich finde, im Leben eines Rennfahrers sollte man das erlebt haben.»

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124



Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972