All Stars: Aprilia-Werksfahrer auf Promotion-Fahrt

Am 8. Juni feiert Aprilia in Misano

Eine Woche nach dem MotoGP-Highlight in der Toskana feiert Aprilia im nahe gelegenen Misano mit Fans das All-Stars-Event. Um die Party an der Adria standesgemäß zu bewerben, fährt die RS-GP in einem Spezial-Design.

Nicht nur die Ducati-Werksmannschaft wird den Großen Preis von Italien mit einem speziellen Design feiern, auch die Kollegen aus Noale haben ihre Maschinen eine besondere Optik verpasst. Aleix Espargaro, Maverick Vinales als auch Wildcard-Pilot Lorenzo Savadori fahren in Mugello im Aprilia-All-Stars-Look.

Damit gehen die MotoGP-Helden auf Werbefahrt für das bereits am kommenden Wochenende in Misano stattfindende All Stars Markenevent. Am 8. Juni wird die GP-Strecke an der Adria für einen Tag zum Aprilia-Hauptquartier umfunktioniert. Idee: Aprilia möchte über die Veranstaltung die Nähe zu Fans und Kunden zeigen. Das Event kostet keinen Eintritt und lockte bereits in der Vergangenheit Tausende Motorrad- und Rennsport-Fans ins Fahrerlager und auf die Strecke.

Auf Touren durch die Region, aber auch auf der Strecke selbst, steht die aktuelle Palette der Marke zum Test bereit. In erster Instanz geht es in Italien aber ums Spektakel und eine Party ohne Barrieren zwischen Fans und Stars. Neben dem kompletten MotoGP-Aufgebot sind auch die beiden Trackhouse-Racer Miguel Oliveira und Raul Fernandez Teil des Eintages-Festivals.

Ein Zweisitzer der RS-GP vermittelt den Fans die Faszination der aktuellen MotoGP-Technologie. Auch Markenbotschafter und Ex-Weltmeister Max Biaggi in Misano sein. Fans der Offroad-Welt treffen auf die die offiziellen Rallye-Rennfahrer Jacopo Cerutti und Francesco Montanari.

Nach der großen Party in Misano, bei der sicher der am Jahresende ausscheidende Aleix Espargaro die meisten Autogramme schreiben wird, geht es zumindest für die Rennabteilung in einen Kurzurlaub. Durch die Verschiebung des GP von Kasachstan von Mitte Juni auf Ende September, geht es für die Aprilia-All-Stars dann erst am letzten Juni-Wochenende wieder auf die Piste.