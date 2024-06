Pole-Position mit Rekordrunde für Jorge Martin

Die schnellsten auf der Strecke in Mugello. Pecco Bagnaia, Jorge Martin und Maverick Vinales

Überragend. Pramac-Ducati-Star Jorge Martin startet in Mugello von Platz 1

Es war eine Galavorstellung des MotoGP-Spitzenreiters. Eine überragende Runde reichte Ducati-Pilot Jorge Martin, um sich den besten Startplatz in Mugello zu sichern. Ebenfalls in Reihe 1 Maverick Vinales und Marc Márquez

In einer spannenden ersten Quali-Sitzung hatten sich Trackhouse-Youngster und Raul Fernandez und Franco Morbidelli für das entscheidende Shootout um die besten 12 Startpositionen qualifiziert.

Alle vier Aprilia RS-GP rollten damit zum ersten Mal gemeinsam in ein Qualifying 2. Dazu gingen sich ein hungriger Pedro Acosta auf der KTM RC16 in GASGAS-Farben, der hoch motivierte Yamaha-M1-Fahrer Alex Rins sowie sechs Ducati-Helden, angeführt von Francesco Bagnaia, auf die Strecke.

Es war kein Geringerer als der sechsfache MotoGP-Champion Marc Márquez, der die erste Toprunde in den Mugello-Asphalt brannte. Doch nur eine Minute später fand sich der Gresini-Pilot auf Platz vier wieder. Denn Jorge Martin und Pecco Bagnaia hatten jeweils mit neuen Rekordrunden für die 5,2 km lange Mugello-Bahn die GP24-Spezifikation der Ducati an die Spitze geführt. Auch Maverick schaffte es in seiner ersten fliegenden Runde die 1:45 Marke zu unterbieten.

In der hitzigen zweiten Phase des Qualifyings legte zunächst der Weltmeister nach. Bagnaia fuhr eine sensationelle Runde, doch vermasselte den letzten Sektor. Dann versuchte es Marc Márquez. Mit großem Vorsprung bei der dritten Zwischenzeit schmiss die #93 seine Ducati weg.

Den nächsten Versuch, Jorge Martin von der Spitze zu verdrängen, unternahm Aprilia-Star Vinales. Doch auch «Top Gun» gelang keine Verbesserung. Den letzten Anlauf startete Enea Bastianini. Doch auch die zweite Werks-Ducati verpasste die perfekte Runde. Platz fünf für «La Bestia». Dahinter, der zweite Pramac-Pilot, Morbidelli.Eine einzige Wahnsinnsrunde reicht Jorge Martin für die nächste Pole-Postion.

Erneut gut dabei auch Pedro Acosta, der seine GASGAS in die dritte Startreihe auf Position 7 brachte.

Hinter der beeindruckenden Leistung vom Freitag blieb Alex Rins. Die Yamaha M1 beendete unter dem Spanier das Quali auf Platz 10. Den beiden Trackhouse-Piloten Raul Fernandez und Miguel Oliveria blieben nur die Plätze 11 und 12.

Der Weltmeister hatte am Freitag eine Strafe für unverantwortliches Fahren kassiert. Pecco Bagnaia wird beide Rennen in Mugello vom fünften Startplatz in Angriff nehmen.

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, Q2 (1. Juni):

1. Jorge Martín (E) Ducati 1:44,504 min

2. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,043 sec

3. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,183

4. Marc Márquez (E) Ducati +0,280

5. Enea Bastianini (I) Ducati +0,376

6. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,392

7. Pedro Acosta (E) KTM +0,524

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,704

9. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,732

10. Alex Rins (E) Yamaha +0,792

11. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,873

12. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,954