Mugello, Warm-up: Pedro Acosta 1., Ducati in Blau

In Mugello in Blau: Die Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Enea Bastianini

MotoGP-Überflieger Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) beendete das Warm-up in Mugello am Sonntagmorgen als Schnellster, das Ducati-Werksteam präsentierte sich in ungewohntem Design.

Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Joan Mir (Repsol Honda) und Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) sind im Sprintrennen über elf Runden am Samstagnachmittag in Mugello gestürzt. Für sie stellte das 10-minütige Warm-up am Sonntagmorgen die einzige Möglichkeit dar, wieder Vertrauen zu ihrem Motorrad zu finden und die Funktionsfähigkeit der Crashmaschine zu überprüfen.

WM-Leader Martin hat im Qualifying mit der Rekordrunde 1:44,504 min die Pole-Position erobert. Für die erste nennenswerte Bestzeit im Warm-up sorgte nach drei Runden Bastianini mit 1:45,982 min. Nach Runde 4 lag Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) mit 1:45,900 min vorne, das war auch beim Fallen der Zielflagge nach fünf Runden so.

Bastianini folgt dem spanischen Überflieger mit 0,082 sec Abstand, Dritter wurde Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati). WM-Leader Jorge Martin wurde Sechster, Marc Marquez (Gresini Ducati) Neunter und Weltmeister Bagnaia 18.

Für einen Blickfang sorgt am Sonntag das Ducati-Werksteam, das beim Heimrennen in Blau antritt. Angelehnt ist die Aktion an die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie die Olympiade in Paris.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Warm-up (2. Juni):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:45,900 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,082 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,088

4. Alex Márquez (E), Ducati, +0,144

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,265

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,332

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,379

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,418

9. Marc Márquez (E), Ducati, +0,464

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +499

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,615

12. Pol Espargaró (E), KTM, +0,731

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,741

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,786

15. Jack Miller (AUS), KTM, +0,810

16. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,831

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,926

18. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,978

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,208

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,274

21. Joan Mir (E), Honda, +1,310

22. Luca Marini (I), Honda, +1,314

23. Alex Rins (E), Yamaha, +1,319

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,004