Pecco Bagnaia fassungslos: «So was noch nie gesehen»

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia zeigte in beiden Rennen in Mugello eine Machtdemonstration und hat mit zwei Siegen seinen Rückstand in der Gesamtwertung gegenüber Jorge Martin auf 18 Punkte reduziert.

Nach dem Zeittraining am Freitag wurde Pecco Bagnaia von den FIM-Stewards mitgeteilt, dass er für die beiden Rennen in der Toskana um drei Startplätze nach hinten versetzt wird, weil er in Kurve 12 Alex Marquez (Gresini Ducati) behindert hatte. Damit stand der Champion nur noch auf Grid-Position 5.

Den Grundstein für seinen vierten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison legte Bagnaia am Sonntag in den ersten zwei Kurven: Nach gutem Start zog er nach links, fuhr in der ersten Kurve auf der Außenlinie und war damit in der zweiten ganz innen. Der 27-Jährige konnte so gut durchziehen, dass er in der zweiten Kurve WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) überholte, in Führung ging und diese während der 23 Runden nie mehr abgab.

«Vier Fahrer in eineinhalb Kurven zu überholen, ist unglaublich», hielt Mann mit der Startnummer 1 fest. «Ich hatte mir diese Strategie überlegt und sie ging perfekt auf. Letztes Jahr hat mich Miller am Start überholt und blieb auf der Außenseite, ich machte es gleich. Dann bremste ich hart, um in Kurve 2 in Führung zu gehen – das waren bereits 60 Prozent meines Rennens. Ab dann gab ich die Pace vor und konnte das Rennen kontrollieren.»

Mit seinen beiden Siegen in Mugello, und daraus resultierend 37 Punkten, konnte Bagnaia seinen Rückstand gegenüber Martin auf 18 reduzieren. Denn der Spanier war im Sprint am Samstag auf Platz 3 liegend gestürzt und wurde im Grand Prix am Sonntag in der letzten Kurve von Peccos Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini überrumpelt und auf Platz 3 verdrängt.

Die Fans auf dem Mugello Circuit waren aus dem Häuschen, Zehntausende feierten die in Blau angetretenen Nationalhelden – es war fast wie zu Valentino Rossis besten Zeiten.



«Hätte ich zu viel daran gedacht, wie sehr diese Menschen uns angefeuert haben, hätte ich zu weinen begonnen», erzählte der sichtlich gerührte Bagnaia. «Als ich auf dem Podium stand, sah ich ein Meer aus Menschen, das war unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn so etwas für dich passiert, dann ist das magisch. Dann ist das noch spezieller.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.