Alex Rins (Yamaha/15.): «Muss mir die Kraft einteilen

Alex Rins kämpft sich mit der Yamaha in Mugello auf Platz 15

Vom besten Startplatz der bisherigen Saison ging es für den spanischen MotoGP-Routinier und Yamaha-Werksfahrer im Grand Prix wieder nach hinten. Mit viel Einsatz holte Alex Rins in der Toskana den letzten WM-Zähler.

Der Große Preis von Italien 2024 wird Alex Rins sicher in besonderer Erinnerung bleiben. Zum einen auch, weil Rins an die Piste zurückkehrte, an der sich Spanier vor einem Jahr schwer verletzte.

Nach Tests mit seinem Yamaha-Werksteam im Vorfeld des siebten MotoGP-Events hatten die M1-Piloten zunächst eine gute Basis für das GP-Wochenende gefunden. Am Freitag hatte Rins das gesamte Fahrerlager mit einem zweiten Platz überrascht. Einen Tag später konnte Rins das hohe Niveau nicht mehr halten. Von einem immer noch sehr respektablen zehnten Startplatz, den Rins erstmals dieses Jahr im Qualifying 2 herausgefahren hatte, ging es im Sprint wieder rückwärts. Platz 13 und keine WM-Punkte.

Beim großen Hauptevent am Sonntag kam es noch ärger. Zwar holte der Spanier mit Position 15 den letzten WM-Punkt, doch gemessen an dem vielversprechenden Auftakt, war es ein erneuter Rückschlag. Im Pressegespräch bemüht sich Rins um eine Erklärung: «Ich habe schon beim Start zwei Plätze verloren und bin dann das ganze Rennen in der Defensive gefahren. Um Platz 15 zu erreichen, musste ich verdammt hart kämpfen. Und es war sicher nicht das Rennen, das ich mir gewünscht habe.»

Der Yamaha-Werksfahrer weiter: «Mir kommt es so vor, als ob unser Paket im Vergleich sehr viel mehr Energie und Kraft von den Piloten fordert. Es ist körperlich extrem und wir müssen uns auch in diesem Aspekt das Rennen einteilen.»

Laut Rins haben aber auch die sportlich nicht überragenden Rennen eine große Bedeutung, um die Entwicklung der Yamaha weiter voran zu treiben. Wie schon in der Vergangenheit betont Alex Rins: «Das lange Rennen war ein Test mit allen Gegnern auf der Strecke. Es hilft, weil wir nicht nur Daten sammeln, sondern lernen, wie die Änderungen, die ständig kommen, in Rennsituationen funktionieren. Dass wir das Motorrad verbessern, das haben wir hier in Mugello jedenfalls erlebt.»

Mit der Mugello-Erfahrung ist es auch für Alex Rins noch vorbei. Am Montag beim offiziellen Testtag, der von allen MotoGP-Teams genutzt wird, geht es mit neuen Spezifikationen der YZR-M1 auf die Piste in Mugello.