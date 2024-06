Fabio Di Giannantonio: «Genauso schnell wie Acosta»

VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio konnte beim MotoGP-Rennen in Mugello seine Aufholjagd aus dem Sprint wiederholen und Siebter werden. An seiner fehlenden Konstanz will er arbeiten.

Nach Startplatz 14 waren die Vorzeichen für Fabio Di Giannantonio nicht die besten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis in Mugello einzufahren. Aber gleich wie im Sprint, war «Diggia» auch im Grand Prix wieder in der Lage, sieben Platzierungen aufzuholen und Siebter zu werden. Entsprechend euphorisch zeigte sich der Römer nach dem Rennen: «Ich bin unheimlich stolz, denn ich glaube, dass ich einen sehr guten Job gemacht habe. Hier sieben Plätze aufzuholen, ist nicht einfach.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini und Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Dabei sah er sogar Potenzial für eine noch bessere Platzierung: «Unter den ersten fünf wäre möglich gewesen, ich war genauso schnell wie Acosta. Wenn ich am Anfang nicht so viel Zeit verloren hätte, hätte ich ihn schlagen können.»

Diese Zeit ging ihm vor allem im Kampf mit Alex Marquez verloren. «Es war unheimlich schwierig ihn zu überholen, da er unheimlich spät gebremst hat.» Nichtsdestotrotz wusste er seine Leistung einzuordnen: «Ich muss zufrieden sein, denn ich bin der einzige Fahrer, der sieben andere überholen konnte.»

Auch insgesamt sieht der WM-Neunte seine letzten Leistungen positiv, mahnte dabei aber vor allem mehr Konstanz an: «Wir sind stark und verbessern unser Motorrad immer weiter. Aber wir müssen künftig alle Puzzlestücke an den Rennwochenenden richtig zusammensetzen.»

Fabio sieht dabei seine Leistungen in den Qualifikationstrainings nicht als generelle Schwäche, jedoch sei jenes in Mugello zu schlecht gewesen. In Barcelona wiederum habe ihn der Start, sowohl in den Sprint als in den Grand Prix, ein besseres Ergebnis gekostet. «Alle Elemente zusammenzubekommen, ist momentan meine größte Schwäche, daran arbeiten wir. Ich glaube, dass wir das bald schaffen.»

Mögliche Verbesserungen will das VR46-Team bei den Testfahrten am Montag in Mugello probieren. Bei Di Giannantonio ist vor allem Vorfreude darauf zu hören: «Wir haben ein paar wichtige neue Teile, die wir ausprobieren wollen. Ich bin sehr neugierig und kann es kaum erwarten.»



Mithilfe dieser sollen sich die Ergebnisse weiter verbessern, so der Italiener: «Wenn du dein Motorrad verbesserst, kannst du auch deinen Speed verbessern. Das macht schließlich alles leichter.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.